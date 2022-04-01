⚡Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTINDA YENİ SENARYO

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da başlayan yeni tur müzakereler öncesinde, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yapmış bulunduğu açıklamalar; risk iştahına olumlu yansımış ve bu bağlamda riskli varlıklara tekrardan gelen taleple borsalarda yükselişler meydana çıkmıştı. Keza, Rusya'nın enerji ihracatında Ruble'yi kullanmak istemesine; G7 tarafından, sahip olunan sözleşmeler dayanak gösterilerek oluşturulan veto da; enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, küresel çaptaki riskleri de azalttı. Buna paralel olarak da, yatırımcıların güvenilir liman isteği azalınca; ons altın satış yedi. Hem de Fed ve ECB'nin, jeopolitik tehlikelere karşın sıkılaştırmaya dönüşten ödün vermemesi ve bilhassa de Fed'in süratli bir sıkılaştırmaya yönelmesiyle tahvil faizleri cephesinde görülen yükselişler de; ons altını baskı altına almakta.