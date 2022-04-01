⚡Altın fiyatları yeri yerinden oynattı! Kuyumcular insanla doldu taştı! Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...
⚡Altın için o tarih verildi! 14-18 ve 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları... Rusya-Ukrayna savaşı ile alakalı ilerlemeler 'güvenli liman' etkisiyle altın fiyatları üstünde direkt etkili olmaya devam ederken; İstanbul Dolmabahçe'de oluşturulan müzakerelerden olumlu haberler gelmesi ile aşağı yukarı 1 ayın en düşük oranına gerilemişti. Altının ons fiyatı yeni güne 1932 dolar seviyesinden başlarken; bugün içinde en yüksek 1934 doları, en düşük ise 1919 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.35 oranında düşüşle 1926 dolardan prosedür gördü.
⚡Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 912 lira civarında hareket ederken; yeni güne 906 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı yeni güne düşüşle başlarken; gün içinde en yüksek 911,91 lira civarını, en düşük ise 903,83 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 12:00 itibarıyla yüzde 0.42 oranında düşüşle 906,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1483 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 106 liradan prosedür görüyor.
ALTIN İÇİN 2 BELİRLEYİCİ UNSUR
Barış görüşmelerinden gelen açıklamalar Ukrayna'daki harpın tırmanmamasına yönelik umutları artırmış durumda. Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye'deki müzakerelerde bir barış anlaşmasına doğru gelişme kaydettiği iyimserliğiyle piyasaların risk alma iştahı endeksleri, Euro gibi varlıkları olumlu etkilerken altın, emtia alanı baskılanmış durumda. Barış görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalara rağmen, ABD kampı vakaa temkinli yaklaşmakta ve tehdidin devam ettiğinin söylemekte.
Biden Kiev'in tehdit altında olduğunu ve bekleyip Rusya'nın sözünü yerine getirip getirmediğini göreceğini söyledi. Müzakerelerin gelişme sürecine dair bundan ileri gelişmeler harp kaynaklı jeopolitik risk algısı yönünden mühim olacak. Savaş olgusunun geride kalması halinde, Mayıs ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gibi bir vaka altın yönünden belirleyici olacak. Fed'in 50 baz puan faiz artırabileceğine dair algı, bilgiler doğrultusundan beslendiğinde altın yönünden baskılayıcı neden olabilir. Piyasalardaki barış primine ek olarak Fed beklentileri de altın yönünden nette olumsuz.
ONS ALTINDA YENİ SENARYO
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da başlayan yeni tur müzakereler öncesinde, dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yapmış bulunduğu açıklamalar; risk iştahına olumlu yansımış ve bu bağlamda riskli varlıklara tekrardan gelen taleple borsalarda yükselişler meydana çıkmıştı. Keza, Rusya'nın enerji ihracatında Ruble'yi kullanmak istemesine; G7 tarafından, sahip olunan sözleşmeler dayanak gösterilerek oluşturulan veto da; enerji fiyatlarını düşürmenin yanı sıra, küresel çaptaki riskleri de azalttı. Buna paralel olarak da, yatırımcıların güvenilir liman isteği azalınca; ons altın satış yedi. Hem de Fed ve ECB'nin, jeopolitik tehlikelere karşın sıkılaştırmaya dönüşten ödün vermemesi ve bilhassa de Fed'in süratli bir sıkılaştırmaya yönelmesiyle tahvil faizleri cephesinde görülen yükselişler de; ons altını baskı altına almakta.
Tüm bu ilerlemeler ışığında, bundan ileri süreçte de; Rusya-Ukrayna müzakerelerinin hali ve majör merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ile fiyatlamalar büyük oranda biçim bulacaktır. Sahada tam olarak istediğini alamayan Rusya'nın, ilaveten çok ciddi ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya oluşu; Putin'in elini hayli zayıflatıyor. Ancak, İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak olan müzakerelerin anında sonuca ulaşma olasılığı da; Rusya Savunma Bakanı Şoygu'dan gelen birtakım tedirgin edici açıklamalar (Ukrayna'daki askeri operasyonun ana görevinin Donbass'ı özgürleştirmek bulunduğu, NATO'nun Ukrayna'ya askeri destek vermesi halinda de lüzumlu cevabın verileceğinden bahsetti) hesaba katıldığında biraz zayıf gözüküyor.