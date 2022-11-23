Aile Bakanlığı 810 TL ödeme yapacak! PTT’den 15 gün içinde nakit paranızı alın! 7’den 70’e herkese on iki ay boyunca destek! Hane başına...

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Devlet, birtakım kurumlar aracılığı ile kişilere yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda hak sahibi ailelere ulaşan kurumlardan biri de Aile Bakanlığı olarak biliniyor. Bakanlık, faturadan gıdaya, barınmadan eğitime daha pek çok kategori altında sosyal yardım modeli geliştirmekte ve gerekli şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara yardım tutarlarını ulaştırmaktadır. Aile Bakanlığı tarafından tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri de gereksinim sahibi aileleri içine alan kira yardımıdır. İşte kira yardımına dair bilinmesi gerekenler!
Aile Bakanlığı tarafından yayılan gereksinim sahibi ailelere kira yardımı hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır. Peki, kira yardımına kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...
Kira Yardımı Nedir, Başvuru Şartları...
Sosyal devlet olmanın sorumluluklarını yerine getiren devlet, bu sorumluluklarının içinde yer alan başlıklardan biri olan "muhtaç ailelere yardım" başlığı altında çoğu hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin başında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modelleri gelmektedir.
Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır.