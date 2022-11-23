Aile Bakanlığı 810 TL ödeme yapacak! PTT’den 15 gün içinde nakit paranızı alın! 7’den 70’e herkese on iki ay boyunca destek! Hane başına...

Aile Bakanlığı tarafından yayılan gereksinim sahibi ailelere kira yardımı hizmetinin ayrıntıları belli oldu. Pek çok değişik alanda gereksinim sahiplerine ulaşan Aile Bakanlığı, muhtaç olan vatandaşlara kira yardımı da yapmaktadır. Bu yardım, başka yardımlarda da bulunduğu gibi karşılıksızdır. Peki, kira yardımına kimler başvurabilir? İşte tüm detaylar...