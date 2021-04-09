Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 9 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?
Gündemde sıklıkla "9 Nisan sındık fiyatları ne kadar?" Sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Alıcılar ve üreticiler fındık fiyatlarında yaşanan değişimleri ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte üreticiler, Türkiye'de 700 bin hektardan fazla alanda fındık yetiştirildiğini, verim düşüklüğüne yol açan en önemli zararlı etmenin ise fındık kozalak akarları olduğunu söylüyorlar. Kozalak akarlarıyla mücadelenin bu dönemde doğru yapılmasının önem taşıdığını vurgulayan üreticiler, çiftçilerin mücadelede daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Peki, Fındık fiyatları yükseliyor mu düşüyor mu? Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? İşte 9 Nisan Trabzon, Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme güncel fındık fiyatları...
09.04.2021 09:37
- Son Güncelleme: 09.04.2021 09:37
9 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Bugün sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 9 Nisan Cuma Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...