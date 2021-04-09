Fındık fiyatları ne kadar? Bu tehlikeye dikkat! 9 Nisan Ordu, Giresun, Zonguldak fındık borsalarında fındık kaç lira?

9 Nisan fındık fiyatları ne kadar? Bugün sabah saatlerinden itibaren fındık fiyatları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Faydası saymakla bitmeyen bir yiyecek olan fındığın fiyatları da günden güne değişiklik gösteriyor. Alıcılar kadar üretici de her gün güncel fiyatların ne kadar olduğunu yakından takip ediyor. Binlerce kişi arama motorları üzerinden Fındık fiyatları Fiskobirlik, 9 Nisan Cuma Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte cevabı...