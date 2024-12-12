50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

Mevduat faiz oranları, özellikle birikim yapmak isteyenler için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankaların sunduğu faiz oranları ise rekabetçi bir ortam yaratıyor. Aralık ayının 12'si itibarıyla en yüksek faiz oranları %45 ile %56 arasında değişiyor. İşte öne çıkan bazı bankalar ve faiz oranları.