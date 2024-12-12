SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

Mevduat faiz oranları, yatırımcılar için önemli bir karar faktörü haline gelmiş durumda. Bankaların sunduğu faiz oranları, bireylerin birikimlerini değerlendirmek için farklı fırsatlar sunuyor. Bu anlamda 32 günlük vadelerle yapılan mevduat işlemleri, yatırımcılar için kısa vadede yüksek getiri sağlayabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 09:15
50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

Mevduat faiz oranları, özellikle birikim yapmak isteyenler için önemli bir konu haline gelmiş durumda. Bankaların sunduğu faiz oranları ise rekabetçi bir ortam yaratıyor. Aralık ayının 12'si itibarıyla en yüksek faiz oranları %45 ile %56 arasında değişiyor. İşte öne çıkan bazı bankalar ve faiz oranları.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

32 Gün Vadeli 50.000 TL Mevduat

1. Akbank

  • Faiz Oranı: %49
  • Net Getiri: 1.933 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 51.933 TL
  • Akbank, özellikle yeni müşteri avantajlarıyla dikkat çekiyor. Yüksek faiz oranı ile kısa vadede sağlam bir getiri elde edebilirsiniz.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

2. Odea Bank

  • Faiz Oranı: %52
  • Net Getiri: 2.052 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 52.052 TL
  • Odea Bank, 32 günlük vadeli mevduatlar için cazip bir faiz oranı sunuyor. Yüksek getiri elde etmek isteyenler için iyi bir seçenek.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

3. CEPTETEB

  • Faiz Oranı: %53
  • Net Getiri: 2.091 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 52.091 TL
  • CEPTETEB, %53 faiz oranı ile 50 bin lira yatıran bir müşteri için oldukça yüksek bir getiri sağlamaktadır.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

4. Getir Finans

  • Faiz Oranı: %51
  • Net Getiri: 2.012 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 52.012 TL
  • Getir Finans, günlük faiz kazanma fırsatı sunarak, esnek bir yatırım imkanı yaratıyor.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

5. ON Dijital Banka

  • Faiz Oranı: %56
  • Net Getiri: 2.209 TL
  • Vade Sonu Tutarı: 52.209 TL
  • ON Dijital Banka, %56 faiz oranı ile en yüksek getiri sağlayan banka olarak öne çıkıyor. Yüksek faiz oranıyla kısa vadede kazanç sağlamak isteyenler için cazip bir seçenek.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

Bu faiz oranları, özellikle kısa vadeli yatırım yapmak isteyenler için oldukça avantajlı fırsatlar sunuyor. Her banka, farklı müşteri gruplarına yönelik kampanyalar sunarak faiz oranlarını belirli aralıklarla güncelliyor.

50 bin lirası olana bu para verilecek: Bankalar rakamı duyurdu

Bu nedenle yatırım yapmadan önce, faiz oranları ve vade süreleri hakkında dikkatli bir araştırma yapmak önemlidir.

Not: Oranların bankaların resmi sitelerinden anlık olarak alınmıştır

Kaynak: takvim.com.tr

SON DAKİKA