Kelepir fiyatına evler satışa çıkarıldı! Ziraat ve İş Bankası kapsamlı duyurdu! 162.000 TL'den hemen satışa başlanıyor!
Uygun fiyata daire almak isteyenler bir yandan online ilan sitelerinde daire bakıyor. Bilindiği üzere kamu bankalarında konut kredisi faiz oranı 1.29 oldu. Öte yandan Ziraat Bankası ve İş Bankası tarafından icradan satılık dairelerin ilanlar duyuruluyor. Gayrimenkullerle ilgili olarak banka tarafından verilen tüm bilgiler taahüt niteliğinde değil, genel bilgi şeklinde paylaşılıyor. Ziraat Bankası tarafından duyurulan son açıklamaya göre, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 100 m2 ve 4. kattaki dairenin fiyatı 162 bin lira olarak oldu. Diğer tüm illerde de icradan satılık dairelerin ilanları haberimizde kapsamlı bir şekilde eklenmiştir.
25.01.2022 17:33
- Son Güncelleme: 25.01.2022 17:33
Kelepir fiyatına evler satışa çıkarıldı! Ziraat ve İş Bankası kapsamlı duyurdu! 162.000 TL'den hemen satışa başlanıyor. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin satışı yapılıyor. Ayrıca bu konutlar için internet sitesinde teklif verilmesi gerekiyor. Daire sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu kapsamda bankaların sitelerinde yer alan gayrimenkullerin fiyatlarını inceliyor. Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için aynı banka kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor ve ek olarak ekspertiz ücretinden muaf olunuyor.