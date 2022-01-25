Kelepir fiyatına evler satışa çıkarıldı! Ziraat ve İş Bankası kapsamlı duyurdu! 162.000 TL'den hemen satışa başlanıyor. Bankalar tarafından icradan satılık dairelerin satışı yapılıyor. Ayrıca bu konutlar için internet sitesinde teklif verilmesi gerekiyor. Daire sahibi olmak isteyen pek çok kişi bu kapsamda bankaların sitelerinde yer alan gayrimenkullerin fiyatlarını inceliyor. Ziraat Bankası tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller için aynı banka kullandırılan konut kredilerinde tahsis ücreti alınmıyor ve ek olarak ekspertiz ücretinden muaf olunuyor.