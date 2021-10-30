Kefilsiz, şartsız ve formalitesiz 3 yıl vadeli 50.000 TL anında hesabınıza yatıyor! Tek bir SMS ile cebinizde! Böyle fırsat yok!

Kredi amacıyla başvurular şubeye gitmeye lüzum kalmadan SMS yolu ile alınıyor. Bankanın şartlarına ideal olan çiftçilerin kredisi onaylanarak, kısa vakitte talep ettikleri tutar hesaplarına yatırılıyor. Denizbank'ın çiftçilere özel bu desteğinden yararlanmanın yanı sıra daha yüksek tutarda kredileriniz amacıyla de gene Denizbank'ı tercih edebilirsiniz. Üretim ve yatırım hedefli kredi ihtiyaçlarınızda Denizbank hep yanınızda olacak.