Kefilsiz şartsız tüketici kredisi! 1.59 faizle 125 bin TL’ye kadar kredi limiti! Acil ihtiyacı olanlar bankalara koşuyor...

KREDİ TUTARINA GÖRE FAİZ DE DEĞİŞİYOR!

İhtiyaç kredilerinde bazı bankalar kredi miktarına göre çok farklı faiz oranları belirliyor. Örneğin10 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinde 1.83 faiz uygulayan bir banka, 20 bin TL'de ise bu faizi 1.59'a kadar indirebiliyor. Bazı bankalar da kredi verirken sabit faiz uyguluyor. Sabit faizlerde 1 milyon TL'ye kadar aynı faizi uygulayan bankalar varken, bazıları da krediye 50 bin TL'lik limit koyuyor. Sigortalı ve sigortasız seçenekler de faiz değişiyor. Faiz ne olursa olsun kredide mutlaka toplam maliyete bakın.