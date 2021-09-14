Kefilsiz şartsız tüketici kredisi! 1.59 faizle 125 bin TL’ye kadar kredi limiti! Acil ihtiyacı olanlar bankalara koşuyor...
Bankalar, acil ihtiyacı olan vatandaşların imdadına yüzde 1.45'ten başlayan faizli tüketici kredileri ile koşuyor. Halkank, maaşını bankadan alanlara ve emekli müşterilerine yüzde 1.60'tan başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlarken, VakıfBank ise yüzde 1.59 faizle 125 bin TL'ye kadar kredi limiti veriyor. Denizbank da 'Emeklilere Özel İhtiyaç Kredisi' kampanyası kapsamında yüzde 1.59 faizle 36 ay vade ve 100 bin TL'ye kadar kredi sunuyor. Ayrıca kefil de istemiyor. İşte acil nakit ihtiyacı olanlar için düşük faizlerle sunulan krediler ve maliyet hesabı...
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve daha bir çoğu direkt paraya ihtiyacı olanlar için tüketici kredilerindeki kampanyaları peş peşe duyurdu. Bankaların duyurduğu kampanyalar vatandaşın bütçesini bir hayli rahatlatıyor. Tüketici kredilerindeki düşük faizleri duyanlar bankalara koşuyor. Merkez Bankası tüketici kredileri faiz oranını ortalama yüzde 1.93 olarak duyurmuştu. Bir çok bankada bu oran yüzde 2'lere çıksa da duyurulan kampanyalar müşterilerin bir hayli dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte acil nakte ihtiyacı olanlar için yüzde 1.45'ten başlayan faizlerle sunulan tüketici kredileri ve maliyet hesabı hakkında detaylar...
ECZACILARA AYRI, KAMU ÇALIŞANLARINA AYRI FAİZ!
Halk Bankası maaşını bankadan alan kişilere ve emeklilere yüzde 1.60'tan başlayan faiz oranlarıyla kredi sunuyor. Kamu ve özel sektör çalışanlarında da bu oran yüzde 1.63'lerde... Ayrıca eczanelerde çalışan müşterileri için aylık yüzde 1.71'den başlayan faizle 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanırıyor.
KREDİ TUTARINA GÖRE FAİZ DE DEĞİŞİYOR!
İhtiyaç kredilerinde bazı bankalar kredi miktarına göre çok farklı faiz oranları belirliyor. Örneğin10 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinde 1.83 faiz uygulayan bir banka, 20 bin TL'de ise bu faizi 1.59'a kadar indirebiliyor. Bazı bankalar da kredi verirken sabit faiz uyguluyor. Sabit faizlerde 1 milyon TL'ye kadar aynı faizi uygulayan bankalar varken, bazıları da krediye 50 bin TL'lik limit koyuyor. Sigortalı ve sigortasız seçenekler de faiz değişiyor. Faiz ne olursa olsun kredide mutlaka toplam maliyete bakın.
YÜZDE 1.50 FAİZLE 125 BİN TL'YE KADAR KREDİ!
VakıfBank: Yüzde 1.59 faizle 125 bin TL'ye kadar kredi limiti veriyor. 'İhtiyaç Kredisi Kampanyası' ve 'Kamuya Özel İhtiyaç Kredisi' ile de faiz oranı yüzde 1.55'e düşüyor. Değişken taksitlerle geri ödeme seçenekleri ve 3 ay ödemesiz dönem imkanı sunuluyor.