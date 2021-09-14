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Haberler Ekonomi SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! 'S, K, ve Ş' harfleri varsa siz de yandınız...

SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! 'S, K, ve Ş' harfleri varsa siz de yandınız...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para toplayan dolandırıcılar için harekete geçti. SGK, hileli sigortalılığı tespit ettiğinde primler siliniyor, ayrıca bağlanılan bir aylık var ise onun da iadesini istiyor. Bir çok vatandaş bu hileden haberdar olmadığı için özellikle yakın bir tarihte emekli olacak kişilerin e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

14.09.2021 23:32 - Son Güncelleme: 14.09.2021 23:32
SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! ’S, K, ve Ş’ harfleri varsa siz de yandınız...

Yaş şartı sağlanmış ancak prim gün sayısı yeterli olmadığı için emekli olamayanların bazıları, bu primi doldurabilmek için dolancıların ağına düşüyor. Dolandırıcılar vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstererek' kandırıyor.

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SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! ’S, K, ve Ş’ harfleri varsa siz de yandınız...

Dolandırıcılar bu taktikle vatandaşları gerçekte olmayan yerlerde çalışıyor göstererek emekli aylığı bağlatıyor ya da doğum rapor parası aldırıyor.

SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! ’S, K, ve Ş’ harfleri varsa siz de yandınız...

BÜYÜK CEZALAR VAR!

Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar için SGK harekete geçti. Sahte işyerleri tespit edildiğinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. Söz konusu dolandırıcılar hakkında işlem başlatılıyor.

SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! ’S, K, ve Ş’ harfleri varsa siz de yandınız...

PARANIZI KAPTIRMAYIN

Dolandırıcılar ile anlaşıp bu sahte işyerlerinde çalışıyor gösterilen vatandaşların da o primleri siliniyor. Bu primlerle bağlanan aylıklar geri isteniyor. Yani vatandaş hem dolandırıcılara para kaptırıyor hem de SGK'ya borçlu oluyor. Bu riske girmemesi istenen vatandaşların bu dolandırıcıları ihbar etmesi bekleniyor.

SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! ’S, K, ve Ş’ harfleri varsa siz de yandınız...

ÖZELLİKLE HAMİLE KADINLAR DİKKAT!

Bu dolandırıcıların hedefinde genellikle hamile, doğum parası almak isteyen kadınlar ve emekli aylığı bağlatmak için prim günü eksik olan kişiler var.

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