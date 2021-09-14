SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! 'S, K, ve Ş' harfleri varsa siz de yandınız...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para toplayan dolandırıcılar için harekete geçti. SGK, hileli sigortalılığı tespit ettiğinde primler siliniyor, ayrıca bağlanılan bir aylık var ise onun da iadesini istiyor. Bir çok vatandaş bu hileden haberdar olmadığı için özellikle yakın bir tarihte emekli olacak kişilerin e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.
14.09.2021 23:32
- Son Güncelleme: 14.09.2021 23:32
PARANIZI KAPTIRMAYIN
Dolandırıcılar ile anlaşıp bu sahte işyerlerinde çalışıyor gösterilen vatandaşların da o primleri siliniyor. Bu primlerle bağlanan aylıklar geri isteniyor. Yani vatandaş hem dolandırıcılara para kaptırıyor hem de SGK'ya borçlu oluyor. Bu riske girmemesi istenen vatandaşların bu dolandırıcıları ihbar etmesi bekleniyor.