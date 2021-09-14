SGK harekete geçti! Dolandırıcılara para kaptırmayın: Tek tek tespit ediliyor! ’S, K, ve Ş’ harfleri varsa siz de yandınız...

PARANIZI KAPTIRMAYIN

Dolandırıcılar ile anlaşıp bu sahte işyerlerinde çalışıyor gösterilen vatandaşların da o primleri siliniyor. Bu primlerle bağlanan aylıklar geri isteniyor. Yani vatandaş hem dolandırıcılara para kaptırıyor hem de SGK'ya borçlu oluyor. Bu riske girmemesi istenen vatandaşların bu dolandırıcıları ihbar etmesi bekleniyor.