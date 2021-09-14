1 aylık süreçte paranızı katlayabilirsiniz! Parasını bankada tutana ekstra ödeme var! 14.000 bin TL birikim mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

1 aylık süreçte paranızı katlayabilirsiniz! Parasını bankada tutana ekstra ödeme var! 14.000 bin TL birikim kaç TL kazanç sağlar sorusunun yanıtı bankada birikimi olanların merak ettiği sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Risksiz para yatırma yöntemlerinden en popüleri de mevduat hesapları. Bankada hesapları olan vatandaşlar yıllardır yaptığı belli bir para birikimini altının yanında hesaplarına yatırarak paralarına değer kazandırıyor. Şüphesiz ki bu süreçte bankaların müşteri kazanmak için pek çok fırsatı oluyor. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar müşterilerinin dikkatini cezbedecek kampanyaları internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Son aylarda özellikle mevduat hesapları ve faizleri pek çok kişi tarafından kontrol ediliyor.