Kefilsiz 80 bin TL’ye kadar kredi imkanı! Tek bir SMS ile PTT’den emekli kredinizi alabilirsiniz! İşte şartlar, faiz oranı…

Emeklş vatandaşlar nakit ihtiyaçları için uygun ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor ve bunun için güncel faiz oranları araştırması yapıyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) emeklilere özel 80 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor ve 36 ay vade ile aylık ne kadar taksit ödeneceği hesaplamasının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Tek bir SMS ile kefil şartı olmadan PTT'den emekli kredisini nasıl alacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik.