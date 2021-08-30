Kefil yok, şart yok! Otomobilinizi şimdi alın kredinizi 90 gün sonra ödeyin! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank 50.000 TL veriyor
Peş peşe açıklama yapıldı. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank 50.000 TL taşıt kredisi veriyor. Günümüzde otomobiller günlük hayatı basitleştiren çok mühim ulaşım araçları durumuna geldi. Birçok şahıs sıfır kilometre ya da ikinci el otomobil satın alabilmek amacıyla lüzumlu olan bütün nakit paraya sahip olmadığı amacıyla bankalardan kredi alarak otomobil edinme yoluna gitmektedir. Otomobil satın alabilmek suretiyle bankalardan kredi alabilmek isteyenlerin merak ettiği başlıca soru, taşıt kredisi çekmenin koşullarının neler bulunduğu sorusudur.
Kredisiz, sıfır otomobil alabilmek bundan sonra pek çok şahıs amacıyla hayal. Bu amaçla yeni bir vasıta alabilmek isteyenler, genelde bankaların yolunu tutuyor. Haberimizde sizler amacıyla bankaların sıfır vasıtalara uyguladığı kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. Taşıt kredisi çekebilmek amacıyla mühim olan faktörlerden bir tanesi, halihazırda devam eden diğer bir banka kredisi borcunun olup olmamasıdır. Bu hususta mühim olan diğer bir faktör ise satın alınmak dilenen otomobilin sıfır kilometre mi yoksa ikinci el mi olduğudur. Eğer bankadan kredi alarak satın alınmak dilenen otomobil ikinci el bir otomobil ise, bunun birtakım esas koşulları bulunmaktadır. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank taşıt kredisi faiz oranları
ZİRAAT BANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
İster 0 km ister ikinci el olsun, Ziraat Bankası'ndan taşıt kredisi çekebilirsiniz. Ödemelerde 48 aya kadar vade seçeneği sunuluyor. Örneğin 50 bin TL'lik bir taşıt kredisini Ziraat Bankası'ndan çektiğiniz taktirde, 48 aya %1,61 oranında faiz uygulanıyor. Buna göre 48 ay boyunca ödeyeceğiniz aylık taksit tutarınız 1607 lira 62 kuruş.
GARANTİ BANKASI ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Garanti Bankası'ndan 50 bin TL'lik taşıt kredisi çektiğinizde faiz oranı %1,72'dir. 48 y boyunca aylık olarak ödeyeceğiniz rakam ise 1651 lira 39 kuruş.
AKBANK ARAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI
Bir diğer özel banka olan Akbank'tan 50 bin TL'lik araç kredisi çektiğinizde %1,55 oranında faiz uygulanıyor. Aylık ödemeniz gereken tutar ise 1584 TL.
İŞ BANKASI 50 BİN TL TAŞIT KREDİSİ HESAPLAMA
İş Bankası'ndan taşıt kredisi talep eden müşterilere banka doğrultusundan aylık yüzde 1,65 oranında kredi faizi uygulanıyor. 48 ay vadeli 50 bin TL taşıt kredisi çekildiğinde İş Bankası müşterilerden vade boyunca her ay 1.623 TL kredi taksiti talep ediyor.