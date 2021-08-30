Kefil yok, şart yok! Otomobilinizi şimdi alın kredinizi 90 gün sonra ödeyin! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank 50.000 TL veriyor

Kredisiz, sıfır otomobil alabilmek bundan sonra pek çok şahıs amacıyla hayal. Bu amaçla yeni bir vasıta alabilmek isteyenler, genelde bankaların yolunu tutuyor. Haberimizde sizler amacıyla bankaların sıfır vasıtalara uyguladığı kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. Taşıt kredisi çekebilmek amacıyla mühim olan faktörlerden bir tanesi, halihazırda devam eden diğer bir banka kredisi borcunun olup olmamasıdır. Bu hususta mühim olan diğer bir faktör ise satın alınmak dilenen otomobilin sıfır kilometre mi yoksa ikinci el mi olduğudur. Eğer bankadan kredi alarak satın alınmak dilenen otomobil ikinci el bir otomobil ise, bunun birtakım esas koşulları bulunmaktadır. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank taşıt kredisi faiz oranları