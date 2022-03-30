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Haberler Ekonomi 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! 💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

📢12-24 ay arasında bağlanıyor! 💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışamayacak halde olan sigortalılara malûl aylığı, engelli aylığı ve iş göremezlik geliri gibi ekonomik imkanlar tanıyor ve bunlar için belli başlı şartların karşılanmış olması önem taşıyor. Hastalık çeşidine göre değişmekle birlikte 12 ay ile 24 ay arasında malûl aylığı bağlıyor. Çalıştığı kurum ya da iş yerinde iş kazası yaşamış ya da meslek hastalığına yakalanan kişilere, çalışamadığı günler için ödeme alıyor. 22 bin TL ödeme alabilmek için ayrıntıların neler olduğu da merak ediliyor. İşte konuya dair tüm detaylar!

30.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 30.03.2022 10:43
💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişinin emekli olması için bazı şartlar sunuyor, sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş gibi durumların tamamlanmış olması bu noktada büyük önem taşıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar malulen emeklilik hakkında da bilgi edinmek ve hangi durumlarda malul aylığını bağlandığını öğrenmek istiyor. 22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor ve 12-24 ay arasında bağlanıyor. 2 sene maaş imkanı için başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Malulen emekliliğe dair detayları içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

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💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

EĞER BAKIMA MUHTAÇ İSE...

Malulen emekli olabilmek amacıyla çalışma kuvveti kaybında öneme alınan rahatsızlıkların ilk kez sigortalı olunan tarihten sonra başlamış olması gerekiyor.

💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

Malül vatandaşın en az 10 sene sigortalı olması da aranan başka bir şart. Başkasının bakımına muhtaç derecede hali ağır olan hastalarda 10 senelik sigortalılık süresine bakılmıyor. Ancak, en az 1800 gün prim ödemeleri isteniyor.

💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

EKSİK GÜN BORÇLANMA İLE TAMAMLANIR

Prim günü 1800'ün altında olanlar, şayet varsa borçlanabilecekleri günleri borçlanmak amacıyla eksik günlerini tamamlayabiliyor. Erkekler askerlik sürelerini, kadınlar doğum ardından çalışmadıkları süreleri ve bedava izin günlerini borçlanabiliyor.

💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! 📢12-24 ay arasında bağlanıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

MALULLÜK AYLIĞI NASIL HESAPLANIR?

Malûllük aylığı, esnaf (4/b) ve memurlarda (4/c) prim gün adedi 9000 günden az ise 9000 gün üzerinden; 9000 gün ve daha çok ise toplam prim ödeme gün adedi üzerinden bağlanıyor.

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