📢12-24 ay arasında bağlanıyor! 💸22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor! ✍2 sene maaş imkanı için başvuru şartları ise…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonlarca kişinin emekli olması için bazı şartlar sunuyor, sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş gibi durumların tamamlanmış olması bu noktada büyük önem taşıyor. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar malulen emeklilik hakkında da bilgi edinmek ve hangi durumlarda malul aylığını bağlandığını öğrenmek istiyor. 22 bin TL ödeme hesaplara yatırılıyor ve 12-24 ay arasında bağlanıyor. 2 sene maaş imkanı için başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Malulen emekliliğe dair detayları içeriğimizden inceleyebilirsiniz.