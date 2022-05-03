KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı. Ayrıca şuana kadar ödenmemiş maaş tutarı da ödenecek. Peki evde bakım parası hangi durumlarda kesilebilir? 2022 evde bakım parası ne kadar? Evde bakım maaşı almak için neler yapılır, nasıl başvurulur? Kimler evde bakım maaşı alabilir?
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2012 yılında yaşadığı bir kaza sonucu felç kalan, ardından evde bakım aylığı bağlanan ancak 2022 yılında aylığının kesilmesinden dolayı başvuruda bulunan bir vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.
Ayrıca, malulen emeklilik için yeniden hastaneden aldığı raporla vatandaş malulen emekli de oldu. Ancak hastane tarafından emeklilik için istenen durum bildirir sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik durumuna sehven sıfır (0) yazıldığı ve Ulusal Engelliler Veri Bankasına veri girişi yapılırken de almış olduğu yüzde 90 oranındaki ilk raporu yerine son başvurduğu hastanenin emeklilik için verdiği engellilik oranına sehven 0 yazılan raporun girişi yapıldığından kazanılmış hakkı olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibariyle kesildi.