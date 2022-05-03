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KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kesilen evde bakım aylığının yeniden bağlanmasını sağladı. Ayrıca şuana kadar ödenmemiş maaş tutarı da ödenecek. Peki evde bakım parası hangi durumlarda kesilebilir? 2022 evde bakım parası ne kadar? Evde bakım maaşı almak için neler yapılır, nasıl başvurulur? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

03.05.2022 16:36 - Son Güncelleme: 03.05.2022 16:36
KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2012 yılında yaşadığı bir kaza sonucu felç kalan, ardından evde bakım aylığı bağlanan ancak 2022 yılında aylığının kesilmesinden dolayı başvuruda bulunan bir vatandaşın sorununu çözüme kavuşturdu.

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KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

İstanbul'da yaşayan bir vatandaşa, 2012 yılında geçirdiği trafik kazası sebebiyle felç kaldığından ve hastane tarafından düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda yüzde 90 oranında sürekli, ağır özürlü ve evde bakım hakkının olduğu için kendisine evde bakım aylığı bağlandı.

KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Ayrıca, malulen emeklilik için yeniden hastaneden aldığı raporla vatandaş malulen emekli de oldu. Ancak hastane tarafından emeklilik için istenen durum bildirir sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik durumuna sehven sıfır (0) yazıldığı ve Ulusal Engelliler Veri Bankasına veri girişi yapılırken de almış olduğu yüzde 90 oranındaki ilk raporu yerine son başvurduğu hastanenin emeklilik için verdiği engellilik oranına sehven 0 yazılan raporun girişi yapıldığından kazanılmış hakkı olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibariyle kesildi.

KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Konu ile ilgili hastaneye başvuran vatandaş, kendisine durumun düzeltilemeyeceğinin söylendiğini, engel oranındaki hata düzeltilmeden evde bakım ücretini almaya devam edemeyeceğini belirtti.

KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Vatandaş, hastanenin sehven yaptığı veri kaydının silinmesini ve evde bakım aylığının yeniden bağlanabilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) aradı.

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