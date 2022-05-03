KDK’dan flaş maaş kararı! Evde bakım maaşı hangi durumda kesilir? Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Ayrıca, malulen emeklilik için yeniden hastaneden aldığı raporla vatandaş malulen emekli de oldu. Ancak hastane tarafından emeklilik için istenen durum bildirir sağlık kurulu raporunda yer alan engellilik durumuna sehven sıfır (0) yazıldığı ve Ulusal Engelliler Veri Bankasına veri girişi yapılırken de almış olduğu yüzde 90 oranındaki ilk raporu yerine son başvurduğu hastanenin emeklilik için verdiği engellilik oranına sehven 0 yazılan raporun girişi yapıldığından kazanılmış hakkı olan evde bakım maaşı 2022 yılı Şubat ayı itibariyle kesildi.

