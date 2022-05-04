18 aya kadar 715 ile 1.150 lira arası kira yardımı! Flaş kira yardımı ve kredi desteği kararı! 160 bin lira, 400 bin lira da kredi desteği! 400 baz..
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan müjde! Kendi binasını dönüştürmek isteyenlere kredi desteği sağlanacak. 'Faiz destekli kredilerde' limit yükseldi. Böylece binasını güçlendirecek vatandaşa 160 bin lira, konut yapım, konut edindirme, işyeri yapım ve işyeri edindirme kredilerinde de 400 bin liraya kadar kredi sağlanabilecek. Evi olan bütün vatandaşlara duyuru yapıldı. Bakanlığın kendi binasını dönüştüren vatandaşa desteği iki katına çıkarmasıyla kentsel dönüşüm farkındalığı arttı. İşte detaylar...
Flaş kira yardımı ve kredi desteği kararı!18 aya kadar 715 ile 1.150 lira arası kira yardımı ve 160 bin lira, 400 bin lira da kredi desteği sağlanıyor. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Kendi binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlara güzel haber! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan destekler devam ediyor. Bu desteklerin miktarında yapılan artışlar da son 2 yılda dönüşüme ilgiyi artırdığı görüldü. Böylelikle de dönüşüm hız kazandı.
'Seferberlik' ekseninde yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında kamunun projelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, vatandaşın da kendi binasının dönüşümü konusunda farkındalığı artıyor. Kendi binasını dönüştürmek isteyen vatandaşlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekler sunuyor. Bu desteklerin miktarında artışlar sağlanması ise son 2 yılda dönüşüme ilgiyi artırdığı görüldü.
Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca binasını güçlendirecek vatandaşa 160 bin lira, konut yapım, konut edindirme, işyeri yapım ve işyeri edindirme kredilerinde de 400 bin liraya kadar kredi veriyor. Krediye ayrıca 400 baz puana kadar faiz desteği sağlanıyor. Faiz desteği ile oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya iniyor.
Evini kendi dönüştürenler için KDV yüzde 1 olarak uygulanıyor. Riskli yapıda 18 aya kadar kira yardımı veriliyor. Kira yardımı illere göre 715 ile 1.150 lira arasında değişiyor. Kira yardımı ya da kredi desteğinden yalnızca biri kullanılabiliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen binalar, vergi ve harçlardan muaf tutuluyor.