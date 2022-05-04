18 aya kadar 715 ile 1.150 lira arası kira yardımı! Flaş kira yardımı ve kredi desteği kararı! 160 bin lira, 400 bin lira da kredi desteği! 400 baz..

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca binasını güçlendirecek vatandaşa 160 bin lira, konut yapım, konut edindirme, işyeri yapım ve işyeri edindirme kredilerinde de 400 bin liraya kadar kredi veriyor. Krediye ayrıca 400 baz puana kadar faiz desteği sağlanıyor. Faiz desteği ile oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya iniyor.