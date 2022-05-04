İŞKUR+E Devlet’ten tek tıkla başvuru! Personel/işçi/ memur alımı! Türk Telekom, Kızılay, bakanlıklar... Çalışmak isteyenlere 6.000 - 10.000 arası maaş!

TÜRK TELEKOM 6100 TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Türk Telekom'un yayımladığı ilana göre KPSS şartı olmadan ortalama 6100 TL maaş ile personel alımı yapılacak.

Türk Telekom Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, herhangi bir suç hükümlülüğü olmaması, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olma, MS Office programlarını iyi derece kullanılabilme, görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması, analitik düşünce yapısına sahip olunması şartları ile Türk Telekom personel alıyor.

İletişiminin kuvvetli olması, satışı yaptığı ürünlere ilişkin bayi/ firmalara ürün eğitimi verebilmesi, seyahat engeli olmaması (şehirdışı seyahat yapabilecek), B sınıfı ehliyet sahibi olunması ve aktif araç kullanabilmesi gerekmektedir.