İŞKUR+E Devlet'ten tek tıkla başvuru! Personel/işçi/ memur alımı! Türk Telekom, Kızılay, bakanlıklar... Çalışmak isteyenlere 6.000 - 10.000 arası maaş!
Türk Telekom, Kızılay, Ticaret Bakanlığı, bankalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, personel alım ilanı yayımladı. İş arayanlar amacıyla Mayıs ayı iş ilanlarını haberimizde derledik. 2022 senesinde bir çok kurum ve kuruluş personel, işçi, memur alımı yapıyor. Başvuru şartları arasında KPSS puanı isteyen de var KPSS puanına bakmadan işe alanlarda. Aylık en az 6100 TL maaş fırsatı! İlkokul, lise, üniversite mezunları dikkat! İŞKUR'dan ya da bizzat kuruma başvurular kabul ediliyor.
Çalışmak isteyenlere 6.000 - 10.000 arası maaş veriliyor. Mayıs ayına girmemizle birlikte yeni iş ilanları da yayımlanmaya başladı. Türk Telekom, Kızılay, bakanlıklar ve bankalara İŞKUR ve e-Devlet üzerinden başvuru alınarak personel,işçi ve memur alımı yapılıyor. Tüm güncel iş ilanlarına haberimizde yer verdik. Türk Telekom KPSS şartı olmadan personel alacak. Kızılay bünyesine 2022 yılı Stajyer alımı yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı da sözleşmeli personel alacak. İşte tek tek tüm iş ilanları...
TÜRK TELEKOM 6100 TL MAAŞLA PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Türk Telekom'un yayımladığı ilana göre KPSS şartı olmadan ortalama 6100 TL maaş ile personel alımı yapılacak.
Türk Telekom Personel Alımı Başvuru Şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, herhangi bir suç hükümlülüğü olmaması, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olma, MS Office programlarını iyi derece kullanılabilme, görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması, analitik düşünce yapısına sahip olunması şartları ile Türk Telekom personel alıyor.
İletişiminin kuvvetli olması, satışı yaptığı ürünlere ilişkin bayi/ firmalara ürün eğitimi verebilmesi, seyahat engeli olmaması (şehirdışı seyahat yapabilecek), B sınıfı ehliyet sahibi olunması ve aktif araç kullanabilmesi gerekmektedir.
Söz konusu kadrolarda alımlar için pozisyonun gerektirdiği koşulları taşıyor olmak gerekmektedir. Ayrıca adayların, lisans eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş olması gerekmektedir.
Türk Telekom Personel Alımı Başvuruları
Başvuracak adaylar yalnızca Türk Telekom resmi Kariyer web sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar Türk Telekom kariyer sayfasına girdikten sonra Türk Telekom' a başvur butonuna tıklayıp orada beliren ilanlarımız kısmından istediği unvana başvuru yapabileceklerdir.
Hangi Unvana Alım Var ve Başvuru Tarihleri
Katma Değerli Servis Operasyonları Uzmanı/Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.
KIZILAY STAJYER ALIMLARI
Kızılay bünyesine 2022 yılı Stajyer alımı yapacağını bildirdi. 2022 yılı kapsamında yapılacak alımlar için başvurular Mayıs ayında da devam edecek. Bu yönde eğitimine devam eden farkı fakültelerden personel alımı gerçekleştirilecek. En az lise mezunu adaylardan stajyer alımı gerçekleştirilecek.