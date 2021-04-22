BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürün kataloğu! 23 Nisan Çocuk Bayramına özel binlerce ürün raflarda! Kamp malzemeleri, akıllı saat...
BİM 23 Nisan aktüel kataloğu ile onlarca ürün bugün raflardaki yerini alıyor. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu katalogda, Polo Smart Akıllı Saat , Airmaster Drone, Rookle Işıklı Scooter, Hometech Alfa Tablet, Otomatik Çadır, Yeni Nesil Şişme Kamp Matı, Katlanır Alüminyum Kamp Sandalyesi ürünleri dikkat çekmeyi başardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel, eğlenceli ve kaliteli oyuncaklar da bu cuma günü BİM'de satışa sunulacak. Mutfakta zaman geçirmeyi sevenlerin heyecanlanmasına neden olacak yüzlerce ürün de raflarda yerini alacak. İşte biribirinden hesaplı Bim 23 Nisan 2021 aktüel kataloğu!
22.04.2021 23:49
- Son Güncelleme: 22.04.2021 23:49
BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu görücüye çıktı! Bu Cuma aktüel kataloğunda elektronik ürün tutkunlarından doğaseverlere kadar herkesi mutlu edecek uygun fiyatlı inidirimli ürünler bulunuyor. Aynı zamanda, mutfak ürünlerini sevenlerin de elinden düşürmeyeceği BİM 23 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğunda ünlü marka Tefal'in ürünleri de yer alıyor. İşte biribirinden indirimli ve bütçeye uygun BİM 23 Nisan aktüel ürünler kataloğu!