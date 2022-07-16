Kazançlar üçe katlandı! 6 gün çalışan işçiye 5.500 TL asgari ücrete ek ödeme müjdesi! 1224 + 612 toplam 1836 lira! % 79.41 arttı! Yeni zam gözleri fal taşı gibi açacak!
Temmuz'da asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte net 5.500 TL'ye yükseldi. Yeni müjdeye göre de yol ve yemek ücretleri arttı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 1224 lira yemek parası verilmesi gerekiyor. Karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya çıkartıldı. Bununla birlikte %79.41 oranında artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca Yol ücretinde de % 50 artış yapıldı. Bundan böyle 6 gün çalışan işçiye yol parası olarak da 612 lira yol parası verilmesi gerekecek. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Erdoğan "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir." diye konuştu. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bir çok kalemde ödemeler arttı. Bu noktada yol ve yemek ücretlerine de zam geldi. Peki 2022 Yol ve yemek ücretleri ne kadar oldu? Temmuz zammıyla yol ve yemek ücreti kaç TL arttı? İşte yanıtları...
KARAR RESMİ GAZETE'DE!
Son dakika... Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Temmuz'da asgari ücret brüt 6.471 TL olurken, net 5.500 TL oldu. Zam sonrası yol ve yemek ücretleriyle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Yol ve yemek ücretlerine zam uygulandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işyerleri kendi bünyelerinde çalışanlarına yemek veriyorsa günlük yemek ücreti 34 liradan 51 liraya yükseltildi.
YOL ÜCRETİ DE ARTTI
Bununla birlikte yol ücretlerinde de gelişme oldu. Başka bir deyişle, ulaşımı işyeri servisle karşılamıyorsa günlük 17 lira çalışanına yol ücreti vermesi gerekiyordu. Bu ücret ise yeni düzenlemeyle 25,5 liraya çıkarıldı. Yol ücretinde de yüzde 50 artış yapıldı. Haftanın 6 günü çalışan bir işçiye ayda asgari olarak 612 lira yol parası verilmesi gerekiyor. Karar, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.