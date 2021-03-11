Kazancı yok artık dedirtti! 150.000 TL ile paraya para demiyor! 50 tane vardı! Şimdi binlerce var

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Kaz yetiştirmek için diğer tüm hayvan yetiştiriciliklerinde olduğu gibi bir alana ihtiyacınız olacak. Bunun için şehirden uzak, köy gibi yerlerde bir alan bulmalısınız. Bulacağınız alan en az 2 dönüm olmalı. Daha büyük olursa avantajınıza olur.

Yetiştiricilik yapacağınız alanda kazların yaşaması için bir barınak inşa etmeniz gerekiyor. İnşa edeceğiniz barınak tavuk çiftliklerindeki kadar soğuğu muhafaza edebilen, kalın duvarlı bir inşa olmasına gerek yok. Çünkü kazların tüyleri kalın olduğu için soğuya karşı dayanıklıdırlar. Kazlar için yapacağınız barınağın üstü kapalı olsa ve havalandırması iyi olsa yeterlidir.