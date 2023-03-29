TOGG KURA SONUÇLARI KAZANANLAR İSİM LİSTESİ! 29 Mart 2023 Togg T10X kura çekilişi CANLI İZLEME ve sonuç sorgulama ekranı!
TOGG için beklenen kura günü geldi. Togg'un C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için ön sipariş dönemi 27 Mart 2023 tarihinde bitti. Gözler bu kez kura çekilişine çevrildi. 29 Mart 2023 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin tamamlanmasıyla TOGG T10X teslimat süreci başlayacak. Yapılan son açıklamaya göre teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkarıldı. Peki; TOGG kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Togg kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ve canlı yayın izleme ekranı.
TOGG T10X kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG için 29 Mart 2023 Çarşamba günü kura çekilişi gerçekleştirilecek. TOGG T10X modeli için 16 Mart'ta başlayan başvurular 27 Mart günü sona erdi. Peki TOGG kura çekilişi saat kaçta? Togg T10X kura çekilişi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Togg kura sonuçları kazananlar isim listesi! TOGG T10X kura çekilişi YOUTUBE canlı izleme ekranı!
TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOGG kura çekilişi 29 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat belirtilmezken, Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda." denildi.
TESLİMAT NE ZAMAN?
Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.