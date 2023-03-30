ATM'den para çekenler aman dikkat paranız buhar olabilir! Bu hatayı 7'den 70'e herkes yapıyor! Şifrenizi tuşlarken bunu sakın yapmayın
Banka ATM'sinden gün içerisinde para çekenler için kritik bir uyarı yapıldı. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılar yapıldı.
30.03.2023 17:21 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:21
ATM'den para çeken milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulunuyor.
ATM cihazlarının etrafında kamera olabilme ihtimaline karşı, şifrenizi tuşların üzerini kapatarak girmeniz tavsiye edilmektedir.