Çalışmayana 4.272 TL, hastaya 890 TL, anneye 10.000 TL maaş! Hepsi dolu dizgin artışa geçiyor! 2022'de yüzde 47 zam kesinleşti!
2022'de yüzde 47 zam kesinleşti! Çalışmayana 4.272 TL, hastaya 890 TL, anneye 10.000 TL maaş! Hepsi dolu dizgin artışa geçiyor! Milyonlarca çalışanı kapsayan haber geldi. 2022 Ocak'ta ödemeler 889,60 liraya terfi etti. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum gibi durumlarında geçici olarak çalışamadıkları hallerde kişilere ödenek veriliyor. Asgari ücretin peşinden bu ödenekler de zamlı olarak hesaplara yatacak. Ocak ayından itibaren yüzde 47 zamlı verilecek. İşte tüm merak edilenler...
Asgari ücretin ardından çoğu ödemelerin miktarı arttı. Ocak ayından itibaren iş kazası, meslek hastalığı, doğum gibi durumlarda çalışamadıkları hallederde kişilere verilen ödeneklere de zam gelecek. Yüzde 47 oranında bu ödeneklere zam uygulanacak. Çalışma hayatı boyunca insanlar birçok riskle karşı karşıya kalabiliyor. Genellikle bazı sektörler çok daha risk barındırıyor. Eğer iş hayatı süresince vatandaşlar sağlık problemi yaşayıp çalışamayacak hale gelirse SGK tarafından çalışamadıkları günler amacıyla ödeme alıyorlar. Ocak ayında zamlı miktarlar tek tek açıklandı. Ancak bu ödeneklerin alınabilmesi için de bazı şartlar bulunuyor. İşte hastalık rapor parası, doğum parası, iş kazası durumunda 2022'de ödenecek zamlı miktarlar...
Çalışan sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında verilen istirahat süresince geçici olarak çalışamadıkları hâllerde kendilerine halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.
SGK mevzuatı gereğince belirtilen hâllerde sigortalılara, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.
HASTALIK RAPOR PARASINDAKİ ARTIŞ
Hastalık hâlinde SGK ilk iki gün için rapor parası vermemektedir. Hastalık hâlinde verilecek (rapor parası) geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi oranındadır.