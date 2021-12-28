Çalışmayana 4.272 TL, hastaya 890 TL, anneye 10.000 TL maaş! Hepsi dolu dizgin artışa geçiyor! 2022'de yüzde 47 zam kesinleşti!

Asgari ücretin ardından çoğu ödemelerin miktarı arttı. Ocak ayından itibaren iş kazası, meslek hastalığı, doğum gibi durumlarda çalışamadıkları hallederde kişilere verilen ödeneklere de zam gelecek. Yüzde 47 oranında bu ödeneklere zam uygulanacak. Çalışma hayatı boyunca insanlar birçok riskle karşı karşıya kalabiliyor. Genellikle bazı sektörler çok daha risk barındırıyor. Eğer iş hayatı süresince vatandaşlar sağlık problemi yaşayıp çalışamayacak hale gelirse SGK tarafından çalışamadıkları günler amacıyla ödeme alıyorlar. Ocak ayında zamlı miktarlar tek tek açıklandı. Ancak bu ödeneklerin alınabilmesi için de bazı şartlar bulunuyor. İşte hastalık rapor parası, doğum parası, iş kazası durumunda 2022'de ödenecek zamlı miktarlar...