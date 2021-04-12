Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

Türkiye genelinde birçok ailenin gıda yardımı, barınma yardımı ve yakacak yardımına ihtiyacı olsa da, genel olarak en çok aranan yardım mali yardımdır. Bunun için yoksul ailelere gıda, giysi, sağlık, yakacak yardımlarının yanında nakit yardımı sağlayan kurumları siz okuyucularımız için araştırarak derledik. Muhtaç vatandaşlara yardım eden birçok kuruluş var. Bunların arasında sivil toplum kuruluşları (STK) ilk sırada yer alıyor. Yardım kampanyaları aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere destek veren STK nakit ve gıda yardımı sağlamaktadır. Peki 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri? Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır?

12.04.2021 07:54 - Son Güncelleme: 12.04.2021 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





