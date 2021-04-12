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Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

Türkiye genelinde birçok ailenin gıda yardımı, barınma yardımı ve yakacak yardımına ihtiyacı olsa da, genel olarak en çok aranan yardım mali yardımdır. Bunun için yoksul ailelere gıda, giysi, sağlık, yakacak yardımlarının yanında nakit yardımı sağlayan kurumları siz okuyucularımız için araştırarak derledik. Muhtaç vatandaşlara yardım eden birçok kuruluş var. Bunların arasında sivil toplum kuruluşları (STK) ilk sırada yer alıyor. Yardım kampanyaları aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere destek veren STK nakit ve gıda yardımı sağlamaktadır. Peki 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri? Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır?

12.04.2021 07:54 - Son Güncelleme: 12.04.2021 07:54
Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

Kurum ve kuruluşlar, 2021 yılında ihtiyaç sahibi yoksul ailelere düzenli olarak yardım sağlamaya devam ediyor. Buraya başvuran ailelere düzenli bir şekilde nakdi yardım yapılıyor. Yaklaşan 2021 Ramazan ayı ile birlikte Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan binlerce aileye Koronavırüs Salgını ile Mücadelenin yanında Sosyal Izolasyonu azamı Ölçüde azaltmak için muhtaçlık yardımına başvuru yapacak vatandaşlarımız evlerinden kolayca başvurabilirler.

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Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

İhtiyacı olanlara maddi yardım sağlayan kurum ve kuruluşlar

Ekonomik koşulları kötü ve geliri düşük olan yoksul ailelerin geçimlerini sağlamak için

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi

Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

İHH Vakfı
Deniz Feneri
Umut kervanı
Merhamet Derneği
Taha Derneği
Türk Kızılayı
Beşir derneği
Yardimeli Derneği
Şefkat Derneği

Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

Belediyeler
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Bütün valilik ve kaymkamlıklar
İl, ilçe, belde ve Büyükşehir Belediyelerine
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Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır? 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV); barınma, aile, sağlık, eğitim, eşi vefat eden kadınlara yardım, doğum yardımı, muhtaç ailelere yardım ve özel amaçlı yardım programları kapsamında geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaktadır. Barınma yardımıyla evleri bakımsız olan, eski ve sağlıksız kişiler için evlerin bakım ve tadilatı kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu tür konutlarda yaşayan insanlara ayni ve nakdi yardım sağlanmakta ve sağlıklı yaşam anlayışını sürdürmektedir.