E- Devlet üzerinden unutulmuş paralarınızı kontrol edebilirsiniz! Peki devlette unutulan paralar nasıl geri alınabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu çok sayıda alanda hem çalışanlara hem vatandaşlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor. Kurum işsiz vatandaşlara, sigortalı vatandaşlara, hak sahibi olan olanlara, yaşlılara, çalışamayacak durumda olanlara, çalışmayanlara, kadınlara ayrı ayrı ödemelerde bulunuyor.
Devletin corana virüsü salgını sebebi ile yapmış olduğu yardım ve para takviyeleri çoğalırken vatandaşlara kritik ihtar geldi. Özellikle de SGK da unutulan paralar rekor ölçüye erişirken birey ödemeleri için kesinlikle başvurun tavsiyesi yapıldı. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ödemelerin birçoğu hak sahipleri tarafından alınmadığı ya da unutulduğu için aracı kurumlarda bekletiliyor.
Devlette unutulan para yardımları neler, nasıl geri alınabilir?
SGK tarafından her yıl binlerce kişiye verilen yardımlardan birçoğu ne yazık ki hesapta kalıyor. Özellikle bu yardımlardan cenaze yardımı, yol yardımı, emzirme yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardımlar vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda unutulan bu yardımlar aslında e- Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde öğrenilerek alınabilir.
Devletin yaptığı para yardımları ve hesapta unutulan paralar neler?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yapılan muhtaç kişiye destekler SGK ve İŞKUR üzerinden ulaştırılmaya çalışılıyor. Fakat milyonlarca kişinin bu paradan haberi dahi olmadan hesaplarında öylece beklemelerine neden oluyor.