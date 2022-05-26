Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde vatandaşlar devlet desteklerine müracaatta bulunacak gereksinimleri olduğu alanlarda yardım talep ediyorlar. Devlet kurumları kişilerin bu taleplerine çok sayıda destek uygulaması ile karşılık veriyorlar. Öyle ki bu desteklerin birçoğu geri ödemesiz, karşılıksız olup kişilerin en çok gereksinim duydukları alanlarda sağlanıyorlar. Öte yandan müracaatlar iki değişik şekilde yapılabilir. Birincisi vatandaşlar kendi hayat sürdürdükleri ilçe belediye başkanlıklarına giderek yardım uygulamalarının kapsamını öğrenebilirsiniz. İşte gıda, erzak, nakit para yardımlarına ilişkin tüm detaylar!