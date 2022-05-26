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Haberler Ekonomi Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için birçok alanda yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Belediyelerden, kaymakamlıklardan, Valilikler, Aile Bakanlığı'ndan dar gelirli aileler için sağlnana yardımlar hız kesmeden Haziran ayında da devam edecek. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Gıda, giyecek ya da direkt olarak parasal destek şeklinde oluşturulan bu yardımlardan pek çok birey yararlanabiliyor. Eğer siz de daha evvel para yardımı almamış gereksinim sahiplerine oluşturulan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz!

takvim.com.tr
26.05.2022 16:45 - Son Güncelleme: 26.05.2022 16:45
Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

Yaz aylarına girdiğimiz şu dönemde vatandaşlar devlet desteklerine müracaatta bulunacak gereksinimleri olduğu alanlarda yardım talep ediyorlar. Devlet kurumları kişilerin bu taleplerine çok sayıda destek uygulaması ile karşılık veriyorlar. Öyle ki bu desteklerin birçoğu geri ödemesiz, karşılıksız olup kişilerin en çok gereksinim duydukları alanlarda sağlanıyorlar. Öte yandan müracaatlar iki değişik şekilde yapılabilir. Birincisi vatandaşlar kendi hayat sürdürdükleri ilçe belediye başkanlıklarına giderek yardım uygulamalarının kapsamını öğrenebilirsiniz. İşte gıda, erzak, nakit para yardımlarına ilişkin tüm detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

BELEDİYE YARDIMI NASIL ALINIR, BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.

Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

ERZAK YARDIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER HANGİLERİDİR?

Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:

Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

Nüfus cüdanı fotokopisi

Dilekçe

Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)

Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.

Kaymakamlık, Valilik, ASHB, SYDV duyurdu: 2022 Haziran 1100 TL nakit para, gıda, erzak yardımı başladı! Ayçiçek yağı, un, çay, şeker... Başvuran bedava alacak!

Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:

Belediye yardım parası

Odun ve kömür yardımı

Gıda ve erzak yardımı

Muhtaç asker ailesi yardımı

Belediye yaşlı bakım hizmetleri

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