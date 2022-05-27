Asgari ücret üzerinden SGK'ya prim ödeyenler! Emekli olunca 6.000 TL üzeri maaş bağlanıyor! Başınıza talih kuşu kondu! 2000 yılı ve öncesi için...
2000 yılı ve öncesinde sigorta girişi olanların yüksek maaş için bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Bir yandan çalışma yaşamına idame eden milyonlar diğer taraftan da yüksek emekli maaşının nasıl alınabileceği mevzusunda uzman yorumlarını okuyor. Bu bağlamda asıl püf nokta çalışma hayatında. Yüksek emekli aylığının temeli çalışırken atılıyor. En önemli kriter, prime esas kazanç. Tüm çalışma hayatındaki ücretler dikkate alınıyor, bazı noktalara dikkat etmek maaşı yükseltiyor. İşte emekli maaşını arttırmanın püf noktaları!
Emeklilikte yüksek maaş almak çalışanın hayalidir. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamında yer alan bütün emeklilerin yararlandığı söz konusu program sayesinde emekli aylıklarınızı arttırabilirsiniz. Özellikle 1261 gün detayına dikkat ederek emekli aylığında ciddi bir artış yaşanması olası oluyor. Bu genellikle emekliliğine az bir süre kalan vatandaşlar hizmet birleştirme yardımı sayesinde emekli oldukları vakit daha yüksek emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Öte yandan yüksek maaş almak için SGK primlerinin yüksek olmasına gerek yok. İsteyen herkes emeklilik maaşını yükseltebiliyor. Emeklilikte ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı nasıl yükselir? Yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak gerekir? Sorularının cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz!
Çalışanların son yıllarda hizmetlerini birleştirmeleri halinde daha yüksek maaş alma hakkı kazanması sağlanıyor. Hizmet birleştirme yöntemi sayesinde SGK tarafından emeklilik gününün de 3 bin güne kadar aşağı çekilmesi de sağlanıyor.
Örneğin Bağ Kurlu olarak 10 yıl çalışan bir kişinin emekliliğine 1261 gün kala, SSK'lı olarak çalışmaya başlaması halinde söz konusu kurumdan emekli olması mümkün hale getirilmiştir.