Bu tarihte devlet hesaplara fazla para yatıracak! Para sıkıntısı çeken SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat
Geçim sorunu yaşam sürdüren emeklilere soluk aldıracak bir ilerleme yaşandı. Bu senenin ikinci %50 sinde gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre emeklilerin hesabına Ocak ayı 2022'de yatacak para belli olmaya başladı. Öte yandan emekliler 2022 senesinde yalnızca maaş zammı da almayacak. Devlet doğrultusundan Bin 100 TL bayram ikramiyesi verilecek. Hem de 3 sene maaş çekme sözü veren emeklilere bankalar geri ödemesiz yüzlerce lira promosyon ödemesi yapıyor.
Tek tek açıklama yapıldı. Bu tarihte devlet hesaplara fazla para yatıracak! Sene sonunun yaklaşması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam gene merak hususu oldu. Enflasyona göre belirlenecek olan emekli maaşlarında, son belirtiler bilgilere göre yüzde 5.21 zam öne çıkıyor. Yani ileri ki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 zam uygulanabilir.
Eğer söz hususu öngörü gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.
1100 TL bayram ikramiyesi
Her sene emeklilere devlet doğrultusundan bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu sene Ramazan ve Kurban Bayramı evvel hesaplara 1100 TL ikramiye ödemeleri yatırılmıştı. 2022 senesinde da emeklilere aynı ödemenin yapılması bekleniyor.