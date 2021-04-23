RAMAZAN İMSAKİYE
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Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

Çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ya da ev-konut alma düşüncesiyle kredi çekmek isteyenler bankaların yaptığı güncel açıklamaları sıkı takip altına aldı. Bilindiği üzere bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı öne çıktı. İşte taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları...

23.04.2021 20:34 - Son Güncelleme: 23.04.2021 20:34
Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları en cazip fırsat araştırılıyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla karşımıza çıktı.

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Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499

Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

Konut kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 120 ay vadeye kadar 1,37 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Taksit Tutarı:5.107,98 TL
Faiz Oranı:% 1,37
Yıllık Maliyet Oranı:% 17.994

Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38