Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...
Çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ya da ev-konut alma düşüncesiyle kredi çekmek isteyenler bankaların yaptığı güncel açıklamaları sıkı takip altına aldı. Bilindiği üzere bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı öne çıktı. İşte taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları...
Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları en cazip fırsat araştırılıyor. Bankalar ay sonu kredi faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi tekliflerini öğrenmek isteyenler en uygun avantajı öğrenmek üzere araştırmalarını sıklaştırdı. Faiz oranlarında bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllarda yerini koruyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yeniliyor. Konut kredisinde en dikkat çeken teklif Vakıfbank'ta 1,32 oranla karşımıza çıktı.