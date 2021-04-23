Ay sonu teklifleri bitti bitecek! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaç oldu? En cazip fırsat...

Çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ya da ev-konut alma düşüncesiyle kredi çekmek isteyenler bankaların yaptığı güncel açıklamaları sıkı takip altına aldı. Bilindiği üzere bankaların internet sitelerinde yer alan kredi hesaplama aracıyla da kolaylıkla hesaplanıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisinde en uygun faizi bulup banka şubelerine ya da mobil uygulamaları üzerinden başvurusunu tamamlamak istiyor. Özellikle Vakıfbank tarafından konut kredisinde sunulan 1.32 fırsatı öne çıktı. İşte taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları...

23.04.2021 20:34 - Son Güncelleme: 23.04.2021 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





