BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğuyla kışa özel şahane fırsatlar ayağınıza geliyor! Bu indirimler her zaman denk gelmez!

Gelecek hafta salı günü BİM'in şubelerini ziyaret edenlere özel onlarca ürün indirimli olarak raflarda bulunacak. Listede yer alan ürünleri merak edenlerin dikkatini çekecek seçenekler arasında A Plus Naturals Saç Bakım Şampuanı, Newgen Yüz Serumu, Jkosmec Yüz Maskesi, L'oreal Maskara+ Micellar Makyaj Temizleme Suyu, Dermokil Saç Bakım Maskesi, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı, Bentini Ekose Pijama Takımı, Casilli 3'lü Soft Touch Slip, Comfort Family 3'lü Soket Çorap Kadın, Sırım Sırım Erken Hasat Sızma Zeytinyağı, Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Sütlü Çikolata ürünleri var. İşte BİM 9 Kasım 2021 aktüel kataloğundaki ürünler