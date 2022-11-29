Kasko fiyatlarına ÖTV ayarı! Otomobil fiyatları düşünce kasko fiyatları da değişti
Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre otomobillerde ÖTV matrahları yeniden belirlendi. Bazı modellerin sıfır ve ikinci ellerinde düşüşler meydana geldi. Otomobil fiyatlarının düşmesi kasko fiyatlarını da etkiledi. Kasko ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar...
Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Bu durum sıfır otomobillerde düşüşe neden olurken, kasko fiyatlarını da etkiledi.
0. VE 8. BASAMAK ARASINDAKİ FARK NE KADAR?
Milliyet'te yer alan habere göre, Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: "Trafik sigortasında prim artışı devam edeceği ve daha da yükselmemesi için yeni trafik sigortası yönetmeliği çıkarıldı. Burada çok kaza yapan sürücülerin davranışları kaza yapma oranları düzeltilmediği sürece sigorta primi artırılsa dahi hasar prim oranının artmaya devam edeceğini düşünüyorum.
'0. BASAMAĞA ALINAN SÜRÜCÜ YÜZDE 200 PRİM ÖDEYECEK'
Bu sebeple iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki prim farkı ciddi anlamda açıldı. Eskiden 7 basamak vardı. İlk kez bir araç aldığınızda 4. temel basamaktan sigorta primi yaptırıyordunuz. Eğer kötü sürücüyseniz kaza yaptıkça 3. 2. 1. basamağa kadar düşüp trafik sigortası primlerini yaklaşık yüzde 50'ye kadar artabiliyordu. Şimdi 0. basamak da eklendi kötü sürücüler 3'ten fazla kaza yapıyor ise 0. basamağa alınacak burada yüzde 200 prim gelecek.
'4 BİN 350 LİRALIK PRİM 13 BİN LİRAYA ÇIKIYOR'
Örneğin İstanbul için yeni bir otomobil aldınız. 4. temel basamaktaki priminiz yaklaşık 4 bin 350 lira civarında. Eğer siz sıfırıncı basamağa geçerseniz yüzde 200 bir artışla 13 bin liraya çıkıyor.
Ama tam tersi iyi bir sürücüyseniz 4. basamaktan 5. 6. 7. basamağa kadar yükselip yüzde 42 civarında indirim alabiliyordunuz. Şimdi iyi sürücüler için 7. basamakta 5 yıl ve daha fazla kalan iyi sürücülere 8. basamak eklendi. Buradaki indirim oranı da yüzde 50 seviyesinde oldu.