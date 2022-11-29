Kasko fiyatlarına ÖTV ayarı! Otomobil fiyatları düşünce kasko fiyatları da değişti

'4 BİN 350 LİRALIK PRİM 13 BİN LİRAYA ÇIKIYOR'

Örneğin İstanbul için yeni bir otomobil aldınız. 4. temel basamaktaki priminiz yaklaşık 4 bin 350 lira civarında. Eğer siz sıfırıncı basamağa geçerseniz yüzde 200 bir artışla 13 bin liraya çıkıyor.

Ama tam tersi iyi bir sürücüyseniz 4. basamaktan 5. 6. 7. basamağa kadar yükselip yüzde 42 civarında indirim alabiliyordunuz. Şimdi iyi sürücüler için 7. basamakta 5 yıl ve daha fazla kalan iyi sürücülere 8. basamak eklendi. Buradaki indirim oranı da yüzde 50 seviyesinde oldu.