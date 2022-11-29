Faizsiz 500 bin TL kredi desteği! 60 ay vadeyle Esnaf Kredi Paketi başvuruları başladı! Kemer sıkmaya son! Esnaf kefalet...
Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın esnaf kredi destek ödemeleri başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafın finansman ihtiyacını karşılamak için yeni kredi paketi ile ilgili detayları geçtiğimiz ay açıklamıştı. Esnaf Kredi Paketi başvurusu yapmak isteyen binlerce kişi başvuru şartlarını merak ediyor. 0.75 faizle verilen destek ödemesi birçok esnafın rahatlamasına yardımcı olacak. İşte Esnaf kredi başvurusu ve şartları hakkında tüm detaylar...
USTA GİRİŞİMCİ ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara, %100 faiz indirim oranı uygulanacaktır. Bu destekten aynı işletme için başka bir kurum ve kuruluştan hibe desteği alanlar ile son bir yıl içinde ticari faaliyetini veya vergi mükellefiyetini sonlandıranlar faydalanamayacaktır.
KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEK KOLLARINDA FAALİYET GÖSTEREN ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığı'nca kabul edilen) faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlar % 100 faiz indirim imkanı ile kredi kullanabilmektedir.
GENÇ GİRİŞİMCİ ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ
KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda, 300.000.-TL'ye kadar %100 faiz indirim oranı uygulanabilecektir. Bu krediden, önceki yıllardan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi borcu bulunanlar yararlanamayacaktır.
Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde, 2016 yılında uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü ile 2017 yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine ve/veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşların faiz ve/veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden yararlanan esnaf ve sanatkarlar Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli bu kredilerden faydalanamayacaktır.