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Haberler Ekonomi Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat... Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin!

Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat... Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin!

Araba alacaklar için önemli bir uyarı geldi. Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler ve yukarı yönlü seyir sıfır araç modellerinde yükselişe sebebiyet verecek. Bu yükselişin Kasım ayı fiyat listesine yansıması bekleniyor. Ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrası araç fiyatlarında düşüş görülse bile Ekim ayında araç fiyatlarına yapılan zam dengeleri değiştirdi. Önümüzdeki ay gelmesi beklenen yeni zamlarla birlikte yine onlarca modelin yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine sıçramasına neden olacak. Bu gelişmelerin arkasından bazı sıfır araç modellerinin maksimum 80 bin TL zamlanmasına neden olacak. İşte 60, 70, 80 bin TL fiyatı artışı beklenen 2021 model sıfır araç modelleri ve fiyat listesi!

24.10.2021 11:30 - Son Güncelleme: 24.10.2021 11:30
Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat...

Otomobil alacaklar için önemli bir ikaz geldi. Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıfır araç piyasasını da büyük ölçüde etkileyecek. Önümüzdeki ay gelmesi beklenen yeni zamlarla birlikte yine onlarca modelin yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine sıçramasına sebep olacak. Bu gelişmelerin arkasından bazı sıfır araç modellerinin maksimum 80 bin TL zamlanacak.

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Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat...

Kasım Ayında Fiyatı Artacak Sıfır Araç Modelleri

2021 Model Fiat Egea

Fiat Egea Lounge 1.6 Multijet 130 HP: 249.900

Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat...

2021 Model Toyota Corolla

1.5 Dream: 241.050 TL

1.5 Dream Multidrive S: 248.100 TL

1.5 Flame: 255.350 TL

1.5 Flame Multidrive S: 264.700 TL

Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat...

2021 Model Fiat Egea Cros

Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 250.300 TL

Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 261.600 TL

Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin! Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat...

2021 Model Opel Corsa

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 243.400 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 256.900 TL

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