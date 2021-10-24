Peugeot, Citroen, Hyundai, Fiat... Kasımda o modellere 80 bin TL zam geliyor! Şimdi sıfır araç almak isteyenler hiç beklemesin!

Otomobil alacaklar için önemli bir ikaz geldi. Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıfır araç piyasasını da büyük ölçüde etkileyecek. Önümüzdeki ay gelmesi beklenen yeni zamlarla birlikte yine onlarca modelin yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lik vergi dilimine sıçramasına sebep olacak. Bu gelişmelerin arkasından bazı sıfır araç modellerinin maksimum 80 bin TL zamlanacak.