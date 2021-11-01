Kasım ayına özel 13 bin 800 TL'ye yatırımlık konut imarlı hazine arsası satışta! Milli Emlak tek tek duyurdu: 1636 adeti ihaleye çıktı! Arsa yatırımı yapmak isteyenler için Milli Emlak'tan çeşitli illerde arsa satışlarına dair ihale ilanlarına yer verildi. Bu bağlamda arsa sahibi olmak isteyenler bu ihalelere katılıp çok büyük kazançlar elde edebiliyorlar. Gaziantep'te 13 bin 800 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak imarlı hazine arsası vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Bu arada Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Milli Emlak'ın arazisi için kullanma bedeli ödenir mi sorusu oluyor. Kullanılacak arazinin ya da binanın kiralama işlemleri için Başbakanlık'tan izin alınması gereklidir.