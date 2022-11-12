Kasım ayı en UCUZ Ford, Hyundai, Renault, Dacia FİYAT LİSTESİ! %50! Fiat Egea 1.4 Easy Sedan 349. 321 TL! ÖTV + matrah müjdesiyle
Otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıfır otomobil almak isteyenler ÖTV, matrah müjdesini beklerken flaş açıklama geldi. Son dakika haberine göre matrah düzenlemesi yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığını belirtirken, "Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası matrah düzenlemesi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. İşte detaylar...
Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi'nde indirim ya da matrah yapılmasını bekleyen vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati, ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını duyurdu. Buna göre matrah artarsa otomobil fiyatlarında indirim olabilir. Peki Matrah nedir, matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? Otomobilde matrah ne kadar düşecek? % 50 detayı! İşte yanıtı ve Kasım ayı en UCUZ Ford, Hyundai, Renault, Dacia FİYAT LİSTESİ!
Otomobil alacaklar ve sektör ÖTV indirimi veya matrah düzenlemesi konularını bir süredir talep ediyor. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir açıklama geldi.
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde otomobilde ÖTV indirimi tartışmalarına son noktayı koyan Bakan Nebati, "Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna, ÖTV indiriminin gündemlerinde olmadığı yanıtını verdi ancak ekledi: "Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz."
OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. İndirimle birlikte ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Matrah düzenlemesiyle yerli üretim otomobillerin fiyatının düşmesi bekleniyor.