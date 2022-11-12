Kasım ayı en UCUZ Ford, Hyundai, Renault, Dacia FİYAT LİSTESİ! %50! Fiat Egea 1.4 Easy Sedan 349. 321 TL! ÖTV + matrah müjdesiyle

Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi'nde indirim ya da matrah yapılmasını bekleyen vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Bakan Nebati, ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını duyurdu. Buna göre matrah artarsa otomobil fiyatlarında indirim olabilir. Peki Matrah nedir, matrah artırımı otomobil fiyatlarını nasıl etkiler? Otomobilde matrah ne kadar düşecek? % 50 detayı! İşte yanıtı ve Kasım ayı en UCUZ Ford, Hyundai, Renault, Dacia FİYAT LİSTESİ!