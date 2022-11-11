SÖZLEŞMELİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Nasıl kadrolu olunacak? Geçmiş süreler hesaba katılacak mı?
600 bin sözleşmeliye kadro için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmanın tamamlandığını belirterek, "Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi. Detaylar merakla beklenirken, ipuçları da var. Peki nasıl kadrolu olunacak? Geçmiş süreler hesaba katılacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro yolu açacak düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili çalışmanın tamamlandığını belirterek, "Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz" dedi. Açıklama ile kamudaki sözleşmeli personel için heyecanlı bekleyiş başladı.
NASIL KADROLU OLUNACAK?
Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Ancak taslak metinler ipuçları veriyor. Hazırlanan taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
31 ARALIK KRİTERİ
Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4b'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olursa, 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.
GEÇMİŞ SÜRELER HESABA KATILACAK
Yine taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
KADRO NE GETİRECEK?
Kadroya geçen sözleşmeli personel 4A haklarına kavuşacak. 4A kapsamında görevde yükselme, tayin, kademe ve derece ilerlemesi gibi sosyal ve mali haklar verilmiş olacak. Düzenleme ile sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.