SÖZLEŞMELİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Nasıl kadrolu olunacak? Geçmiş süreler hesaba katılacak mı?

NASIL KADROLU OLUNACAK?

Sözleşmelilere kadro yolunu açan çalışmanın detayları henüz bilinmiyor. Düzenlemenin son hali merakla bekleniyor. Ancak taslak metinler ipuçları veriyor. Hazırlanan taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.