PROMOSYONDA YENİ PERDE! Emekliye 7.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Halkbank....
Emeklilerin banka promosyonunda yeni perde açıldı. SGK'nın taban promosyon tutarlarını güncellemesinin ardından bankalar da kampanyalarını yeniledi. Kasım kampanyalarına göre emeklilere 3 yıllık dönem için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon nasıl yenilenir? Promosyon alma şartları neler? İşte detaylar...
Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı. Bankalar artık emeklilere bu tutarların altında ödeme yapamazken, bazıları da daha yüksek promosyon veriyor. 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödeme yapılırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.
BANKAYA BAŞVURU ŞART
Promosyonu yenilemek için bankaya başvuru yapmak gerekiyor. Aynı bankada devam edilecekse yenileme istendiği belirtilmeli. Bunun için banka şubesine gidilebildiği gibi, internet üzerinden ya da telefonla da başvuru yapılabiliyor. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödüyor.
Farklı bankaya geçilecekse de taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek ve seçilen bankaya başvuru yeterli. İade tutarı ya da yeni promosyondan düşülecek tutar hesaplanırken, daha önce alınan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan tutar, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Örneğin; 750 lira promosyon alan ve taahhüdünün bitimine 5 ay kalan bir kişi her ay için 20,83, toplam 104,15 lira iade ediyor ya da bu tutar alacağı tutardan düşüyor.
İşte kampanyalardan bazıları:
* AKBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT, kefilsiz kredi ve indirimli faiz oranları gibi avantajlar da var.
* FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.