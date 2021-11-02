Kasım ayı 2. el piyasasında zam bombaları başladı! Değişen fiyatlar sonrası 120 bin ve 150 bin TL’ye satılan ikinci el araçlar

Dünya çapında yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak tanınan bireylerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.