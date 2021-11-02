Kasım ayı 2. el piyasasında zam bombaları başladı! Değişen fiyatlar sonrası 120 bin ve 150 bin TL'ye satılan ikinci el araçlar
Tek tek açıklandı! Çip krizi, lojistik ve tedarik sorunu, hem sıfır vasıta pazarını, hem de ikinci el piyasasını olumsuz yönde etkiledi. Sıfır vasıtada yaşanan çip krizi sebebiyle ikinci elde rağbet oluşurken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor. Bu anlamda haberimizde vatandaşların bütçelerine uygun olan otomobilleri sıraladık. Renault'tan, Fiat'a, Dacia'dan, Opel'e kadar pek çok marka sayfamızda yer alıyor.
02.11.2021 11:57
- Son Güncelleme: 02.11.2021 11:57
Dünya çapında yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak tanınan bireylerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
120 ve 150 bin TL arası otomobiller
-2015 model Opel Astra 1.3 CDTI Edition Plus: 149 Bin TL
-2015 model Opel Corsa 1.2 Essentia: 141 Bin TL
-2015 model Dacia Lodgy 1.5 dCi Stepway: 131 Bin TL
-2015 model Volkswagen Polo 1.0 Trendline: 140 Bin TL
-2015 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus: 125 Bin TL
-2016 model Peugeot 301 1.6 Hdi Active: 121 Bin TL