Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa'da ayçiçek yağı kaç TL?
Marketlerin başlatmış bulunduğu indirim olanaklarının her geride bıraktığımız gün geniş standartlarda artırılması vatandaşların kampanyadan ayrıcalıklı olarak faydalanmasında etkili oluyor. BİM ve A101 marketlerinin yapmış bulunduğu indirimlere ise yoğun ilgi gösteriliyor. Bu aşamada marketlerin indirim fırsatlarından yararlanmayı istiyorsanız kesinlikle çeşitli bir tetkik sürecini yakından takip etmelisiniz!
23.11.2022 12:28 - Son Güncelleme: 23.11.2022 12:28
Fiyatların 150 TL bandına gerilemesinin sonrasında vatandaşlar Migros marketlerine akın etmeye başladı bile.