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Haberler Ekonomi Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa'da ayçiçek yağı kaç TL?

Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa'da ayçiçek yağı kaç TL?

Marketlerin başlatmış bulunduğu indirim olanaklarının her geride bıraktığımız gün geniş standartlarda artırılması vatandaşların kampanyadan ayrıcalıklı olarak faydalanmasında etkili oluyor. BİM ve A101 marketlerinin yapmış bulunduğu indirimlere ise yoğun ilgi gösteriliyor. Bu aşamada marketlerin indirim fırsatlarından yararlanmayı istiyorsanız kesinlikle çeşitli bir tetkik sürecini yakından takip etmelisiniz!

takvim.com.tr
23.11.2022 12:28 - Son Güncelleme: 23.11.2022 12:28
Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL?

Marketler çıldırdı dev kampanya başladı. Ayçiçek yağına gelen dev indiriminin detayları açıklanmaya geldi.
A101- ŞOK- Migros ve daha nice market dev indirim kampanyası yapmaya karar verdi. Migros marketlerinde Migros yağının fiyatları 149,50 TL bandına düştü.

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Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL?

Kişiler akın ediyor, marketlerin kapısında yatıyor! ŞOK'ta BİM'in kampanya olanaklarına karşılık sunarak Evin Ayçiçek yağının fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL?

Migros marketlerinde satılan Migros Ayçiçek yağının fiyatlarında dev düşüşler yaşanıyor.

Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL?

Fiyatların 150 TL bandına gerilemesinin sonrasında vatandaşlar Migros marketlerine akın etmeye başladı bile.

Kasım 2022 ucuz ayçiçek yağı fiyatları: 5 TL yudum, abalı, kırlangıç güncel fiyatlar! A101, Şok, Migros, Carrefoursa’da ayçiçek yağı kaç TL?

Kişilere özel olanaklar dahilinde kampanya olanaklarının gelecek zamanlarda genişletilmesi bekleniyor.

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