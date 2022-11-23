Değeri tam olarak 50 bin TL! 50 TL sanıp geçen büyük pişman olur! Cebinizi kontrol edin cüzdanınızda olabilir! Eğer rakamın yanında boşluk varsa...

Son yıllarda hatalı basım banknotlarla sık sık karşılaşılıyor. ATM'den çekilen veya bir şekilde ele geçen hatalı basım paraların değeri ise dudak uçuklatıyor. 50 TL sanılan para aslında servet değerinde olabiliyor. Bu tip banknotların binlerce lira değerine ulaştığı belirtiliyor. Bu haberlerle karşılaşan vatandaşlar cüzdanlarındaki paraları kontrol ederken, hatalı basım banknotların değeri 200 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, bir paranın hatalı basım olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler haberimizde!