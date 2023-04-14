Kasaya gidenlere müjde, az evvel duyuruldu! A101'de o ürünleri alanlara nakit para iadesi yapılıyor! Çay, peçete, et...

A101 yeni kampanyasıyla gündeme bomba gibi düştü. 14 Nisan 2023 tarihine kadar o ürünlerde para iadesi yapılacak. Listeyi resmi internet sitesinden paylaşan zincir marketleri müşterilerine müjdeyi duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Kampanya belirtilen tarihler arasında, sadece A101 Hadi kullanıcıları için geçerlidir.'' denildi. İşte A101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste ve diğer kampanya hakkında merak edilenler...