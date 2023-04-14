Kasaya gidenlere müjde, az evvel duyuruldu! A101'de o ürünleri alanlara nakit para iadesi yapılıyor! Çay, peçete, et...
A101'den o ürünleri alanlara belirli tutarda nakit para iadesi yapılacak. Müşterilere müjde az evvel duyuruldu! Her gün yüzlerce kişinin alışveriş yaptığı zincir marketler sık sık kampanyalar yapıyor. Son olarak A101 marketleri yeni kampanyasıyla müşterilerini şoke etti. Kampanyaya göre listedeki o ürünlerden birini alanlar kasaya gidince nakit para iadesi alacak. İşte A101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu ve kampanyanın detayları...
A101 yeni kampanyasıyla gündeme bomba gibi düştü. 14 Nisan 2023 tarihine kadar o ürünlerde para iadesi yapılacak. Listeyi resmi internet sitesinden paylaşan zincir marketleri müşterilerine müjdeyi duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Kampanya belirtilen tarihler arasında, sadece A101 Hadi kullanıcıları için geçerlidir.'' denildi. İşte A101 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste ve diğer kampanya hakkında merak edilenler...
A101 PARA İADESİ KAMPANYASI
A101'de 8-14 Nisan tarihlerinde geçerli nakit para iade kampanyası başladı. Buna göre Lipton Yellow Label siyaj çay 1 kg, Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma 100 g, Porçöz pas ve kireç çözücü 1 L, Oreo kremalı kakaolu bisküvi 110 g, Çarezya kuru meyve ve antep karası üzün 250 g, Polmak Gold fıstık ezmesi 340 g, Erpiliç köfte çeşitleri, Borona dondruulmuş pizza 405 g, Birşah krema 200 ml ve Mistral peçete 200'lü ürünlerinde 3-5-6-8-10-20 TL arasında değişen tutarlarda para iadesi yapılacak.
Öte yandan A101 13 Nisan 2023 güncel aktüel ürünler kataloğu da yayımlandı. İşte A101'in bu haftaki yeni indirimli ürünleri...