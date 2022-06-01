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Haberler Ekonomi Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Atığı iade edenler parasını geri alacak. BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde geçerli! Yeni uygulama hayata geçirilecek. Milyonlarca kişi bekliyordu. Yurt dışındaki bazı ülkelerde geçerli olan uygulama bundan sonra ülkemizde de geçerli olacak. Duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir. Söz konusu sistem kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak. 81 ildeki vatandaşlar yararlanabilecek. Ve harekete geçildi! İşte detaylar...

01.06.2022 00:42 - Son Güncelleme: 01.06.2022 00:42
Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Bir çok kişi halen bilmiyor. Kasaya getirenin cebine para girecek. A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK ve diğer tüm marketlerde geçerli! Düğmeye basıldı. Müşterilere paraları geri verilecek. Atıklarla ilgili yeni dönem başlıyor. Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı güncellendi. Bu kapsamda ambalajlı ürünler depozitolu olacak. Bu demek oluyor ki örneğin 1 liraya satılan şişenin üzerinde yazan depozito ücreti, müşteri ürünü tükettikten ambalajını geri getirdiğinde iade edilecek. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Her gün binlerce kişinin uğradığı zincir marketler A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK'ta artık depozito dönemi başlıyor. 81 ilde hazırlıklar yapılıyor. Çevreyi korumayı amaçlayan sistemle depozito dönemi geri getiriliyor.

Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda bir çok üründe bu sistem mevcuttu. Ancak ilerleyen dönemlerde kaldırılmıştı. Şimdi tekrar başlıyor.

Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

NEDEN DEPOZİTO SİSTEMİ?

Geri dönüşüme olan teşvikten dolayı depozito sistemleri, çevre kirliliğinin azaltılmasında, ürün yasaklarının ve vergilerin ortak hedefinde olan tek kullanımlık içecek şişelerinin tekrar kullanımlarında ve geri dönüşümlerinde etkili bir araç olduklarını kanıtladılar.

Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Bu Danimarka, Estonya, Norveç, Litvanya ve Oregon (ABD) gibi hâlihazırda depozito sistemi uygulayan bölgelerde başarılı şekilde uygulanıyor. Hatta tek kullanımlık içecek depozito sistemi uygulayan hemen her Avrupa ülkesi %85'in üzerinde geri dönüşüm oranına ulaştı.

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