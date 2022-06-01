Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...
Atığı iade edenler parasını geri alacak. BİM, ŞOK, A101, Migros ve tüm marketlerde geçerli! Yeni uygulama hayata geçirilecek. Milyonlarca kişi bekliyordu. Yurt dışındaki bazı ülkelerde geçerli olan uygulama bundan sonra ülkemizde de geçerli olacak. Duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir. Söz konusu sistem kağıt, plastik, cam ve metal kullanılarak üretilen ambalajlarda uygulanacak. 81 ildeki vatandaşlar yararlanabilecek. Ve harekete geçildi! İşte detaylar...
01.06.2022 00:42 - Son Güncelleme: 01.06.2022 00:42
Bir çok kişi halen bilmiyor. Kasaya getirenin cebine para girecek. A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK ve diğer tüm marketlerde geçerli! Düğmeye basıldı. Müşterilere paraları geri verilecek. Atıklarla ilgili yeni dönem başlıyor. Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı güncellendi. Bu kapsamda ambalajlı ürünler depozitolu olacak. Bu demek oluyor ki örneğin 1 liraya satılan şişenin üzerinde yazan depozito ücreti, müşteri ürünü tükettikten ambalajını geri getirdiğinde iade edilecek. Gelin detaylara birlikte bakalım...