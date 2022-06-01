Kasaya getirenin cebine para girecek! İlk kez duyanlar sudan çıkmış balığa dönebilir! A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK marketlerde...

Bir çok kişi halen bilmiyor. Kasaya getirenin cebine para girecek. A101, Migros, BİM, Carrefoursa, ŞOK ve diğer tüm marketlerde geçerli! Düğmeye basıldı. Müşterilere paraları geri verilecek. Atıklarla ilgili yeni dönem başlıyor. Ambalaj Atıklarının Yönetimi mevzuatı güncellendi. Bu kapsamda ambalajlı ürünler depozitolu olacak. Bu demek oluyor ki örneğin 1 liraya satılan şişenin üzerinde yazan depozito ücreti, müşteri ürünü tükettikten ambalajını geri getirdiğinde iade edilecek. Gelin detaylara birlikte bakalım...