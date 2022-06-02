4 TL zam mı geldi? 2 HAZİRAN güncel zamlı sigara fiyat listesi 2022! BAT, Turk TAB, JTI, Philip Morris Resmi Gazete ÖTV ile sigara fiyatları! Kent, Tekel, Winston...

Sigaraya zam gelecek mi? ÖTV zammı sonrası sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Güncel sigara fiyat listesi sigara içen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi. Bu gelişmenin ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigaraya zam var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte, ÖTV zammı ile 2 Haziran güncel sigara fiyatları 2022!