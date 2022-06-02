4 TL zam mı geldi? 2 HAZİRAN güncel zamlı sigara fiyat listesi 2022! BAT, Turk TAB, JTI, Philip Morris Resmi Gazete ÖTV ile sigara fiyatları! Kent, Tekel, Winston...
Sigaraya zam gelecek mi? Güncel sigara fiyatları sigara tiryakileri tarafından araştırılıyor. Sigaraya zam var mı? ÖTV oranının artmasıyla birlikte vatandaşlar sigara fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? İşte 2 HAZİRAN güncel zamlı sigara fiyat listesi 2022!
Sigaraya zam gelecek mi? ÖTV zammı sonrası sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Güncel sigara fiyat listesi sigara içen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlendi. Bu gelişmenin ardından gözler sigara fiyatlarına çevrildi. Peki, sigaraya zam var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte, ÖTV zammı ile 2 Haziran güncel sigara fiyatları 2022!
SİGARA FİYATLARI NE KADAR ARTTI?
Sigara fiyatlarında 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 lira oldu. Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi. Henüz zam sigara paket fiyatlarına yansımasa da bir paket sigaraya 2 ila 4 lira arasında zam gelmesi bekleniyor.
SON ZAM 5 MAYIS'TA YAPILMIŞTI!
Philips Morris ve BAT Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam gelmişti.