Karşılıksız primsiz her ay 990 TL maaş bağlanıyor! T.C kimlik numarası ile müracaat edebilirsiniz! 18- 65 yaş arasında olanlar...

Karşılıksız primsiz her ay 990 TL maaş bağlanıyor! T.C kimlik numarası ile müracaat edebilirsiniz! Devlet tarafından hiç geliri olmayan ve parasal imkansızlıklar nedeniyle hayatını idame ettiremeyen, maaş alamayan aynı zamanda işi olmayan, engelli şahıslar ve benzer biçimde çoğu şahsa birtakım kurumlar yardım veriyor. Engellilik durumu yüzde 40-69 arasında olanlara, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere her ay 659 lira meblağında maaş bağlanıyor. Peki, engelli maaşı nasıl alınır? İşte tüm detaylar!