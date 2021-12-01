Karşılıksız, ödemesiz binlerce lira hesaplara yatıyor! 5 yıl şartı var! SGK 7 kalemde destek müjdesi verdi! En az 120 ve 360 gün prim ödemesi...

SGK tarafından karşılıksız para ödemesi yapılıyor. Devlet tarafından vatandaşa çoğu alanda destek ödemeleri yapılıyor. Devletin kendilerine sağladığı destekleri almayan ya da almayı unutan kişiler için geriye dönük ödeme yapılıyor. Bunun için 5 yıl yasal sınır bulunuyor. SGK her sene milyonlarca vatandaşa; çeyiz parası, emzirme yardımı, cenaze ve iş göremezlik gibi birçok başlık altında 'özel' ödemeler yapıyor. Peki, kimler bu yardımlara başvurabilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...