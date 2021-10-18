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Emekliye yüksek maaş formülü! "%35 olan alt sınır %70'e yükseltilmeli"

Türkiye Emekliler Derneği, aylık bağlama oranında artış talebini gündeme taşıdı. Dernek Başkanı Ergün, 'Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli' dedi. İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

18.10.2021 07:04 - Son Güncelleme: 18.10.2021 07:04
Emekliye yüksek maaş formülü! %35 olan alt sınır %70’e yükseltilmeli

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini istedi.

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Emekliye yüksek maaş formülü! %35 olan alt sınır %70’e yükseltilmeli

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılı öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, şöyle konuştu:

Emekliye yüksek maaş formülü! %35 olan alt sınır %70’e yükseltilmeli

ASGARİ ÜCRETLİ ETKİLENDİ
"Geçmişte 4447 ve 5510 sayılı kanuni düzenlemelerle asgari aylık bağlama oranı yarı yarıya düşürüldü.

Emekliye yüksek maaş formülü! %35 olan alt sınır %70’e yükseltilmeli

Bunun sonucu olarak emekli aylıkları da aynı oranda azaldı.

Emekliye yüksek maaş formülü! %35 olan alt sınır %70’e yükseltilmeli

Bugün asgari ücret üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu primi yatırılan çalışanlar, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık alıyor.

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