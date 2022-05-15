Kamu bankaları, ay başında aldığınız emekli ikramiyelerine ek olarak, karşılıksız ödeme yapacak! Emekliler dikkat, bu haber sizin için!
Yeni yılın başı itibari ile süresini tamamlamış olan kamu bankaları- Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü, bankaları harekete geçirdi. Kamu bankalarından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yenilenen protokol içeriğine göre geliştirilmiş olan promosyon kampanyalarının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. 3 kamu bankası tarafından paylaşılan promosyon kampanyası ayrıntılarına göre her bir bankanın kendi bünyesinde, aynı tutarlarda promosyon ödemesi yapacağı bilgisi kaydedildi.
Türkiye'nin kamu bankaları olarak hizmet veren Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, emekli müşteri sayılarını arttırabilmek amacı ile SGK protokolü kapsamında yeni promosyon kampanyaları geliştirdiklerini açıkladı. İşte 3 kamu bankasının emekli promosyonu kampanyalarına ilişkin haberin ayrıntıları
Kamu Bankalarından 750 TL'lik Karşılıksız Destek!
Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankaları ile 3 yılda bir yenilenecek şekilde maaş ödemesi protokolü imzalamaktadır. Kamu bankaları, imzalanan protokol kapsamında, bünyelerine yeni dahil olan emekli müşterilerine, SGK'dan aldıkları emekli maaşı tutarlarına göre değişiklik gösteren tutarlarda, karşılıksız ek ödeme yapmaktadır.
2022 yılının ocak ayı itibari ile 3 yıllık geçerlilik süresini tamamlayan ve yenilenen SGK maaş ödemeleri protokolü, kamu bankalarının yeni promosyon kampanyaları geliştirmelerini sağlamıştır. Bu kapsamda geliştirilen promosyon kampanyalarına göre 3 bankanın da aynı tutarlarda promosyon ödemesi yapacakları bildirilmiştir.
Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası bünyesinde geliştirilmiş olan ve bir müşterinin yalnızca bir bankadan ödeme alabilmesine izin veren promosyon kampanyaları kapsamında ödenecek olan tutarlar şu şekilde belirlenmiştir:
- 0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 500 TL
- 1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 625 TL
- 2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 750 TL
Kamu Bankalarının 750 TL'lik Promosyon Ödemelerine Kimler Başvuru Yapabilir?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü kapsamında geliştirmiş oldukları promosyon kampanyalarına, maaş hesabını ilgili bankaya taşıyan ve hesabın 3 yıl boyunca o bankada kalacağının sözünü veren her emekli vatandaş başvuru yapabilmektedir.