Kamu bankaları, ay başında aldığınız emekli ikramiyelerine ek olarak, karşılıksız ödeme yapacak! Emekliler dikkat, bu haber sizin için!

Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası bünyesinde geliştirilmiş olan ve bir müşterinin yalnızca bir bankadan ödeme alabilmesine izin veren promosyon kampanyaları kapsamında ödenecek olan tutarlar şu şekilde belirlenmiştir:

0- 1.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 500 TL

1.500- 2.499 TL aralığında emekli maaşı alanlara: 625 TL

2.500 TL ve üzeri tutarlarda emekli maaşı alanlara: 750 TL