Taşerondan kadroya geçen 1 milyon sürekli işçiye müjde! 4 B sözleşmeliler...
Özelleştirilme nedeniyle kamu veya özel sektör işverenince iş akitleri feshedilen işçilerden 4/B'li sözleşmeli olarak atanlara müjde geldi. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına atananlar arasından vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmelerinin sona erdirilecek mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklıyor...
Özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri kamu veya özel sektör işverenince feshedilen ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan personelden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin vergi indirim belgesine sahip olanların iş sözleşmeleri veya idari hizmet sözleşmeleri sona erdirilecek mi?
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLER
Kanunun ilgili maddesine göre sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, gerekli şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamdaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hale kazandıkları tarihi geçemez. Özel güvenlik görevlilerinden bu madde kapsamında geçiş işlemleri yapılanlar, 5188' sayılı Kanun hükümlerine de tabi olmaya devam eder.