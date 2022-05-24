Karşılığı geri ödemesi yok! ASHB İŞKUR 18 - 55 yaş arası işsizlere 2 ayrı ödeme yapacak! 1 yılda 3 sefer...
İş arayanlara ve bulanlara çeşitli destekler sağlanıyor. İş aradığınızda 425 TL, bulduğunuz da ise 1.668 TL destek ödemesi sağlanıyor. Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek vaziyette olanların istihdama katılması amacıyla devlet tarafından çeşitli ödemelerle teşvik sağlanıyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Peki, İşe Yönlendirme Yardımı nasıl alınır, kimler başvurabilir? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
24.05.2022 09:30 - Son Güncelleme: 24.05.2022 09:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekler vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Destek ödemelerinde bireylerin rahat bir nefes almasını sağlayan kurumlar arasında başı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çekiyor. Bu yardımlar arasında en çok rağbet gören ise işe yönlendirme yardım parası ve işe başlama yardımı yer alıyor. İşe yönlendirme parası, 18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen yardımlar oluyor. Peki, kimler başvurabilir? İşte konu hakkında merak edilenler!