Karnesini getiren Başarı Teşvik Programına başvuruyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise... Devletten karne ödülü! 5.104 TL hesaplara yatmaya başladı!
Devlet, yeni bir sosyal yardım faaliyetini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başarı Teşvik Programı kapsamında öğrencilere para yardımı yapılacağını duyurdu. Öğrencilere asgari ücretin %60'ı kadar başarı teşvik ödemesi yapılacak. Buna göre o öğrencilere 5.104 TL para dağıtılacak. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tümünü kapsıyor! Peki; Başarı Teşvik Programı nedir, nasıl başvuru yapılır ? Başarı Teşvik Programı başvuru şartları neler? Kimler, nasıl alabilir? İşte tüm merak edilen detaylar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, "BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirecekleri yeni sosyal yardım faaliyeti olan "Başarı Teşvik Programı" hakkında bilgi verdi:
"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz. Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız.
Karneni kapan Başarı Teşvik Programına başvuruyor! Başarı Teşvik Programı ile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlandı. Erdoğan, "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar destek ödemesi yapacağız.'' dedi. İşte müjdeli haberin detayları...
Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız.
Sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunu öğrencilerimiz ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına giderek iş hayatına atılacak gençlerimize de net asgari ücrete orantılı desteğimiz olacak.
Yine aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarından işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor ve sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız."
BAKAN YANIK, İHTİYAÇ SAHİBİ VE KORUNMA ALTINDAKİ BAŞARILI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DESTEKLERİ AÇIKLADI
Bakan Yanık, "Başarı Teşvik Programı" ile en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim gören öğrencisi bulunan ihtiyaç sahibi hanelere, her yıl eğitim süresi boyunca aylık 300 lira destek sağlayacaklarını bildirdi.