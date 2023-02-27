Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! 12'lisi 59 TL! Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ!

TARIM KREDİ, A101, BİM, ŞOK YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ! Zincir marketleri çıldırdı! Bu fiyatları gören bugün marketlere akın etmeye başladı. 4 market 26-28 Şubat indirimli ürünlerini sergiledi. Dev zincir marketleri ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı dahil yüzlerce üründe büyük indirimler başlattı. Papia 3 Katlı 12'li Tuvalet Kağıdı 129 TL'den 59 TL'ye düştü. Ev hanımları, çocuklar, beyler, özellikle de çeyiz almak isteyenler buraya! Bu hafta gıdadan çeyiz ürünlerine pek çok üründe fiyatlar düştü. İşte Tarım Kredi A101, BİM, ŞOK 26-28 Şubat 2023 indirimli ürünleri.