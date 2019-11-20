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Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

Kariyer rehberlik uzmanı Tolga Bahadır Şimşek tarafından yürütülen "21. Yüzyılın Kazanımları ve Geleceğin Meslekleri" adlı araştırma projesinde, bundan sonraki 20 yıldan 50 seneye kadar geçecek süreçte, şimdilerde hiç ismi duyulmamış mesleklerin öne çıkacağını ortaya koydu. Peki geleceğin meslekleri neler? İşte detaylar...

20.11.2019 12:18 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:24
Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi de olan Şimşek'in yürütücülüğündeki proje, Bursa, Balıkesir, Ankara ve İstanbul'daki 200 okulda 3 bin öğrenciyle saha araştırması yapılarak tamamlandı.

Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

Bilimsel çalışma sonucunda varılan bulgulara göre, en geç 50 yıl sonra uzay doktorluğu, hemşireliği ve turist rehberliği, hologram tasarımcılığı, soyu tükenmiş türler uzmanlığı, bilgi mühendisliği gibi meslekler icra edilecek.

Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

ŞUAN REVAÇTA OLAN MESLEKLER TARİHE GÖMÜLECEK

Araştırmalarında ilginç sonuçlara ulaştıklarını belirten Şimşek, bu yıl ilkokula başlayan çocuklar üniversite çağına geldiğinde, şu anda yükseköğretimde revaçta olan bölüm ve mesleklerin yüzde 70'inin öneminin büyük ölçüde azalacağını öngördüklerini aktardı.

Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

Gelecek yıllarda, ismi duyulmamış mesleklerin yapılacağını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

İŞTE O MESLEKLER

"Yeni nesil meslekler arasında medya okur yazarlığı, soyu tükenmiş türler uzmanı, kentsel güvenlik koordinatörü, beyin implant uzmanı, yeni medya uygulamaları ve sosyal medya uzmanlığı yer alacak.

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