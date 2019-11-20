Kariyer planlaması yapanlar bu listeye bakmadan geçmeyin! İşte geleceğin meslekleri...

Kariyer rehberlik uzmanı Tolga Bahadır Şimşek tarafından yürütülen "21. Yüzyılın Kazanımları ve Geleceğin Meslekleri" adlı araştırma projesinde, bundan sonraki 20 yıldan 50 seneye kadar geçecek süreçte, şimdilerde hiç ismi duyulmamış mesleklerin öne çıkacağını ortaya koydu. Peki geleceğin meslekleri neler? İşte detaylar...

20.11.2019 12:18 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





